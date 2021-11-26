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AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! - Son Dakika

AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!

26.11.2021 10:14
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!

Erken seçim başlığı siyaset arenasının gündeminde. AK Parti de gelecek ay yaptıracağı ankette farklı bir metot kullanacak ve evlere gidilecek. AK Parti kurmayları, "Nereye gidileceğini ve kiminle görüşüleceğini biz parti olarak bilmeyeceğiz. Evde ankete katılacak kişi, doğum günü o günün tarihine en yakın olan vatandaş olacak" ifadesini kullanıyor.

AK Parti'nin, gelecek ay yaptıracağı ankette farklı bir metot kullanılacak. Yaklaşık 5 bin kişiye 'hangi partiye oy vereceği' sorulacak anket çalışmasında, belirlenen adreslere gidilecek ancak anketör bunu gidince öğrenecek. Belirlenen evde ankete katılacak kişi, doğum günü o günün tarihine en yakın olan vatandaş olacak. Böylelikle, anket çalışmalarının rastgele yapılması sağlanmış olacak.

"GİDİLEN EVDE KİMİNLE ANKET YAPILACAĞI RASTGELE OLACAK"

Yeni anket metodu ile vatandaşın ayağına gidilecek, ekonomik sıkıntıları dinlenecek ve doğru çözümler üzerinde çalışılacak. AK Parti kurmayları "Nereye gidileceğini ve kiminle görüşüleceğini biz parti olarak bilmeyeceğiz. Anketörün önüne bir adres listesi çıkacak. Nereye gideceğini aslında o da bilmeyecek. Gittiği evde de kiminle anket yapacağı rastgele olacak. Orada, o güne doğum tarihi en yakın olan 18 yaşından yukarı bir aile bireyiyle anket yapılacak. Evde yoksa da randevulaşacaklar" dedi. AK Parti, söz konusu anketi birkaç hafta içerisinde tamamlamayı planlıyor.

"GÜNLÜK HAYATINIZDAKİ EN ÖNEMLİ SORUN NEDİR?" DİYE SORULMUŞTU

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, AK Parti ayrıca, yaklaşık 2 bin kişiye "Günlük hayatınızdaki en önemli sorun nedir?" diye de sordu. Vatandaşın yüzde 60'ının üzerinde en çok ekonomik sıkıntılar, işsizlik, gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı gibi konulardan şikâyet ettiği öğrenildi.

AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!

AK Parti, Doğum, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! - Son Dakika
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