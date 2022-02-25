AK Partili Akbaşoğlu net tarih verdi: EYT sorunu 2022 içinde kesin olarak çözülecek! - Son Dakika

Yıllardır çözülmeyi bekleyen EYT ( Emeklilikte Yaşa Takılanlar)sorunuyla ilgili bu yıl oldukça ciddi açıklamalar ve gelişmeler yaşanıyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu kendisini ziyaret eden EYT'lilere yaptığı konuşmayı anlattı.

2022 yılı içerisinde EYT sorunuyla ilgili çok önemli gelişmelerin yaşanacağının sinyalini veren Muhammet Emin Akbaşoğlu hükümetin 5 adımlı bir programının söz konusu olduğunu ifade ederken ve bunların sırasıyla çözüldüğünün müjdesini verdi.

Yaptığı açıklamada 5. Programın EYT düzenlemesi olarak hükümet tarafından masaya yatırıldığını belirten Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizin konusunu da masaya yatırıp geniş bir katılımcı demokrasi ve ilgili yetkili kurulların da kanaatlerini alarak, konuyu inşallah neticelendireceğimizi ifade etmek isterim Toplumumuzun sorunu bizim sorunumuzdur. Bu konuları da sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı çözer." ifadelerinde bulundu.

"TEKNİK BİR KONU, ÇALIŞMA BAKANI'YLA ÇÖZECEĞİZ"

Akbaşoğlu 9 kişilik bir EYT heyetin kendisiyle ve MHP Grup Başkanvekili ile görüştüğünü de açıkladı. Heyetle yapılan görüşmeden detaylar veren Akbaşoğlu "Arkadaşlarımız bize taleplerini ifade ettiler. Meclis'te bir komisyon kurulacağı yolunda haberler çıktı böyle bir durum söz konusu değil. Bu konu dediğimiz süreç içinde masaya yatırılacak. Zaten bu konu teknik bir konu ve Çalışma Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalarla kapsamı ortaya çıkartılacak. Bir etki analizi yapılacak. Paydaşlarla müzakereler içerisinde çalışması yapılacak. 2022 yılı içinde bu çalışmalarla ilgili kamuoyuna net bir ifadeyle Çalışma Bakanımızla birlikte açıklama yapacağız" diye konuştu.

EYT İÇİN KONUŞULAN 5 FORMÜL

İşte o formüller...

1) 2022 yılı için asgari ücretin belirlenmesi: Aralık ayında yapılan toplantılar sonunda 2022 yılı için asgari ücret brüt 5004 lira net 4.253 lira olarak belirlendi. Yüzde 50 zam yapılmış oldu.

2) Emekli ve memura ek zam: Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memurların ve emeklilerin zamları da ortaya çıktı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık daha ek zam yapılarak toplam zam oranı yüzde 31'e çıkartıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammıyla birlikte taban maaşları 1.500 TL'den 2.500 TL'ye çıkartıldı. Temmuz ayında tüm emekliler ve memurlar için yeni bir maaş artışı yapılacak. Böylece yıllık artışlar enflasyon rakamlarının üzerinde olacak. Ayrıca tüm emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödemesi de yapılacak.

3) 3600 ek gösterge Mayıs'ta tamam: Memurları ilgilendiren 3.600 ek gösterge çalışmaları da 2022 yılı ile birlikte başladı. Teknik çalışmaların ardından paydaşlarla ilk toplantı gerçekleştirildi Memur-Sen ve 11 sendika başkanının katıldığı toplantıda talepler değerlendirildi. İkinci toplantının 16 Mart'ta yapılması bekleniyor. Bu çalışmaların bitmesinin ardından söz konusu çalışmanın Mayıs ayı ile birlikte Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

4) Sözleşmeliye yeni haklar: Ağustos ayında toplu sözleşme metnine giren diğer bir konu da sözleşmelilere yeni haklar verilmesi oldu. Bu konuda 3.600 ek gösterge çalışmasıyla birlikte yürütülüp sonrasında çözüme kavuşturulacak.

5) EYT düzenlemesi masaya yatırılıyor: Bu çalışmaların ardından EYT konusundaki gelişmeler de değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılacak. Bu konuda yapılacak teknik çalışmalar da neticelendirilmiş olacak.