Ak Yatırım, Altın Boğa Ödülleri'nde İki Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ak Yatırım, Altın Boğa Ödülleri'nde İki Ödül Kazandı

Ak Yatırım, Altın Boğa Ödülleri\'nde İki Ödül Kazandı
28.05.2025 15:10
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Ak Yatırım, TSPB'nin düzenlediği Altın Boğa Ödülleri'nde iki ödülle sektördeki liderliğini pekiştirdi.

Ak Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Boğa Ödülleri'nde iki ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Yatırım, Kurumsal Finansman İşlemleri kategorisinde "Pay İhraç ve Satışı-En Yüksek İhraç" ve "Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraç ve Satışı-En Yüksek İhraç" ödüllerine layık görüldü. Ak Yatırım, bu ödüllerle birlikte sektördeki liderliğini ve yeniliğe olan bağlılığını bir kez daha pekiştirdi.

TSPB tarafından sermaye piyasalarındaki başarıları ve en iyi uygulamaları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Altın Boğa Ödülleri'ne Ak Yatırım'ı temsilen Ak Yatırım Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kemal Atasoy, Ak Yatırım Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Engin Yegül ve Ak Yatırım Borçlanma Araçları Bölüm Başkanı Cem Çiloğlu katıldı.

2015'ten beri düzenlenen Altın Boğa Ödülleri, sermaye piyasalarının tanınırlığını artırmayı, gelişimini teşvik etmeyi ve sektördeki başarılı profesyonellerin hikayelerini daha geniş kitlelerle paylaşmayı ve ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Ahmet Kemal Atasoy, aldıkları ödüllerle müşteri memnuniyetini ve başarıyı temel alan misyonlarını bir kez daha ortaya koymanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Atasoy, sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamak, ihraççılarına ve yatırımcılarına en doğru yönlendirmeleri sunmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu başarı, ilham verici bir motivasyon kaynağı olmakla beraber, aynı zamanda taşıdığımız sorumluluğun da bir göstergesidir. Ak Yatırım olarak, en yüksek kalitede hizmet sunma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ak Yatırım, Altın Boğa Ödülleri'nde İki Ödül Kazandı - Son Dakika

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