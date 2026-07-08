AKAMİB'in İhracatı Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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AKAMİB'in İhracatı Düşüş Gösterdi

08.07.2026 14:59
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Ocak-haziran döneminde 392 milyon dolarlık dış satım yapan AKAMİB'in ihracatı %15,3 azaldı.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) üyeleri, ocak-haziran döneminde 392 milyon 552 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, birliğin haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 düşüşle 62 milyon 872 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Birlik bünyesinden ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalışla 392 milyon 552 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Söz konusu dönemde AKAMİB'ten en fazla ürün pazarlanan ülkeler sırasıyla Irak, Birleşik Krallık, ABD, Libya ve Fas oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Derinel, dünya ticaretinde jeopolitik gelişmelerin ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde ihracatçıların üretmeye ve yeni pazarlara ulaşmaya devam ettiğini belirterek, "Katma değerli üretimimizi ve pazar çeşitliliğimizi artırarak ihracatımıza sürdürülebilir büyüme kazandırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKAMİB'in İhracatı Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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