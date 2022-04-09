Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı - Son Dakika
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Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı

09.04.2022 15:42
Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı

Van' da kurulu ikinci el otomobil pazarında en çok ilgiyi, az yakıt yakan araçlar görüyor. Pazardaki alıcı ve satıcılar yakıt fiyatları yüzünden hem düşük model hem de yakıt cimrisi araçlara rağbet edildiğini anlattı.

Merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar son dönemde az yakan araçlara yöneldi. Araç satıcıları ve alıcıları artan yakıt fiyatlarının araç piyasasını da etkilediğini belirtiyor.

Van'da ikinci el oto pazarında yakıt cimrisi araçlara rağbet

VATANDAŞLAR AZ YAKAN ARAÇLARI TERCİH ETTİ

Cumartesi gününde yoğunluk yaşanan pazarda, özellikle düşük model araçlara yönelim olduğu dikkat çekti. Oto pazarına gelen vatandaşlar, yakıtta tasarruf sağlayabilecekleri araçlara baktıklarını belirterek, bazı araç satıcılarının az yakan araçlara yönelimin fazla olmasını fırsat bilerek fiyatları arttırdığını kaydetti.

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Tragger, Tuşba, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatları artınca, ikinci el pazarında az yakan araçlara ilgi arttı - Son Dakika


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