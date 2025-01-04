Akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam daha geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam daha geliyor

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Akaryakıt ürünlerinde ÖTV artış oranı yüzde 6 olarak belirlendi. ÖTV düzenlemesinin ardından benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş benzin ve motorine bir zam daha geleceğini gündeme getirdi. Hafta sonu benzin ve motorin fiyatına zam yok. Ama benzinin litre fiyatına 7 Ocak Salı gününden itibaren 1,27 TL zam bekleniyor.

04.01.2025 11:56
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Akaryakıta yılın ilk zammı geliyor. Yüzde 6'lık ÖTV zammının yanı sıra benzine zam bekleniyor. Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren zam öncesi akaryakıt fiyatları merak edilmeye başlandı.

1 Ocak'ta yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansıtılmıştı. Bu zammın ardından yeni bir zammın daha kapısı çalındı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan etkilerken araç sahipleri kaç lira zam geldiğini merak etmeye başladı. Peki kaç lira zam geldi.

Benzine beklenen zammın 7 Ocak Salı günü geçerli olması bekleniyor. Foreks'in haberine göre, benzin grubunda pazartesi akşam 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor.

Ayrıca, motorin grubunda da herhangi bir fiyat değişikliğinin yaşanması beklenmiyor. Peki şu anda akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt tabelası...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 44,04 TL

Motorin litre fiyatı: 44,75 TL

LPG litre fiyatı: 26,41 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 43,88 TL

Motorin litre fiyatı: 44,65 TL

LPG litre fiyatı: 25,87 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 44,44 TL

Motorin litre fiyatı: 44,30 TL

LPG litre fiyatı: 26,42 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 44,89 TL

Motorin litre fiyatı: 45,79 TL

LPG litre fiyatı: 26,32 TL

Akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam daha geliyor

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam daha geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • antoan pandelas:
    neydi..? durmak yok yola devammmmm..!!! 41 2 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Ohhh. ak koyunlara, makarnacılara az bile... 34 5 Yanıtla
  • Emin Erol:
    ooooooooh ooooooooh ooooooooh inşallah 100 tl olur oooooooh enflasyon düşüyor türkiye büyüyor makarna yiyin siz 25 4 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    haram olsun 26 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    artik ginadan ote bir haller geldi canimiza da ruhumuza da.. 18 0 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Benzin 100 tl olsun... 16 0 Yanıtla
  • Said yetmişsekiz:
    başlığa bak okkalı zam geliyor diyerek tarafını ne güzel söylemişsin tam da siyonist başlık 2 12 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    kaşıkla veriyorlar kepçeyle geri alıyorlar oe 11 0 Yanıtla
  • alos :
    EN İYİSİNİ YAPIYORLAR, HATTA MAAŞLARIN YARISINI DA VERME, BU DAHA İYİ GÜNLERİNİZ. 3 0 Yanıtla
  • Sezgin Yavuz:
    beter olun inşllh oy verenler siz bela ettiniz bunları ülkenin başına şimdi çekin çileyi 1 1 Yanıtla
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