Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Yolda - Son Dakika
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Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Yolda

15.07.2026 10:10
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Motorine 7.80 TL, benzine ise 2 TL zam yapılması bekleniyor. Cuma günü geçerli olacak.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıt  zamları hız kesmiyor. Bu gece yarısından geçerli motorine 7 lira 80 kuruş, benzine de 2 lira zam gündeme geldi. Bu tutarların, yüzde 50'si ÖTV'den karşılanacak, kalanı da pompa satış fiyatlarına yansıtılacaktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil ve piyasaların kapalı olması nedeniyle bu gece yarısı zam yapılmayacak ancak cuma günü motorine 3 lira 90 kuruş, benzine de 1 lira zam var.

ABD ile İran arasında yeniden başlayan savaş, Hürmüz Boğazı gerilimi ve Rusya'nın dizel ihracatı yasağı, akaryakıta peş peşe zammı gündeme getirdi.

ABD ile İran'ın ateşkes kararı ile 72 dolara dek gerileyen Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda, motorinin metrik ton fiyatı yükselmeye devam ediyor. Motorinin, son birkaç günde ton fiyatı 160 dolar düzeyinde artış gösterdi.

Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, bu gece yarısından geçerli motorine 7 lira 80 kuruş, benzine 2 lira zam hesaplandığını belirterek, "Bu ayın başında yayımlanan eşel mobil kararı gereğince bu tutarların, yüzde 50'si ÖTV'den karşılanacak, kalanı da pompa satış fiyatlarına yansıtılacaktı" dedi.

Ancak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olduğunu kaydeden kaynaklar, "Piyasalar kapalı. Bu gece yarısı zam yapılmayacak. Satış fiyatında bir değişiklik olmayacak" diye konuştu.

Kaynaklar, zammın cuma günü pompa satış fiyatlarına yansıtılmasının beklendiğini vurgulayarak, "Cuma günü motorine 3 lira 90 kuruş, benzine 1 lira zam söz konusu" dedi.

Benzine bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş zam gelmişti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt Fiyatlarına Yeni Zam Yolda - Son Dakika

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