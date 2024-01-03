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Akaryakıt ve alkole yüzde 25,6 ÖTV zammı - Son Dakika
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Akaryakıt ve alkole yüzde 25,6 ÖTV zammı

TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından akaryakıt ve alkole gelecek ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi. Alkollü içkide ve akaryakıtta ÖTV tutarı artacak.

Akaryakıt ve alkole yüzde 25,6 ÖTV zammı
03.01.2024 - 12:24,
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini yayınlamasının ardından akaryakıt ve alkole gelecek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı belli oldu. Alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV tutarı yüzde 25,6 artacak.

TÜİK 2023 yılı ikinci yarısı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranını yüzde 25,6 olarak açıkladı. Alkollü içkide ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor.

Altı aylık Yİ-ÜFE'ye göre alkollü içkide ÖTV zammı yüzde 25,6 olarak belirlendi.

AKARYAKITTA İLK KEZ ÖTV ARTIŞI

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi. Akaryakıtta ÖTV oranı da yüzde 25.6 oranında arttı.

Buna göre; ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıkacak.

Kaynak: ANKA
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Türkiye İstatistik Kurumu, ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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