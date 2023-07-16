Akaryakıta ÖTV zamı: Benzin ve LPG'ye zam geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Akaryakıta ÖTV zamı: Benzin ve LPG'ye zam geldi

16.07.2023 11:39

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira, LPG'de ise 4 lira artırıldı. Bu zam sonrası sosyal medyada büyük tepkiler oluştu.

Akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında artışa gidildi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BENZİNDE LİTRE BAŞINA 5 LİRA ZAM

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve 95 oktan benzinde litre başına 5 lira ve LPG'de 4 lira artırıldı. Böylece, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,8899 lira olacak. Motorinin litresi üzerinden 7,0559 lira, LPG üzerinden de 5,7780 lira ÖTV alınacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medya kullanıcılarının da büyük tepkisini çekti. Yüzlerce kişinin zamma yönelik eleştiri yorumları sonrası "KontakKapat" etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'KontakKapat' etiketi kısa sürede TT oldu
Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'KontakKapat' etiketi kısa sürede TT oldu
Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'KontakKapat' etiketi kısa sürede TT oldu
Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'KontakKapat' etiketi kısa sürede TT oldu
Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'KontakKapat' etiketi kısa sürede TT oldu
Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 'KontakKapat' etiketi kısa sürede TT oldu
YORUMLAR
500
Akaryakıta ÖTV Zammı: Benzin ve LPG'ye Zam Geldi Akaryakıta ÖTV Zammı: Benzin ve LPG'ye Zam Geldi

Sosyal Medya, Zam, ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta ÖTV zamı: Benzin ve LPG'ye zam geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:31 İstanbul'da Dur İhtarına Uymayan Motosikletli Polis Memurunu Şehit Etti
11:31 Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde anlaşmaya yaklaştı
11:30 Akaryakıta ÖTV zamı: Benzin ve LPG'ye zam geldi
11:27 Polisi şehit eden caniyle ilgili Valilik'ten açıklama: Sürücünün ehliyeti yok, motosikleti kasten üzerlerine sürmüş
11:26 Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Livakovic'i de bitirdi
11:26 Akaryakıta yapılan ÖTV zammı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "KontakKapat" etiketi kısa sürede TT oldu
11:17 Merve Boluğur, Sütyensiz Pozlarıyla Olay Oldu
11:13 Değişimiyle dikkat çeken Merve Boluğur, sütyensiz pozlarıyla olay oldu
11:09 Akaryakıta ÖTV Zammı: Benzin ve LPG'ye Zam Geldi
11:05 Akaryakıta ÖTV zammına AK Partili Külünk'ten tepki: 15 Temmuz'a denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 11:57:01. #1.11#
SON DAKİKA: Akaryakıta ÖTV zamı: Benzin ve LPG'ye zam geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement