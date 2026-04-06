Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun

06.04.2026 09:07
Hürmüz Boğazı kriziyle petrol fiyatlarını fırlaması akaryakıta zam olarak yansıyor. Motorine 7,67 lira ile tarihi zam yapılırken, benzine 2,29 liralık artışın eşel mobil nedeniyle yalnızca 57 kuruşu pompaya yansıyacak. Gece yarısı yapılacak zamla birlikte motorin fiyatı 85 lirayı aşacak, 60 litrelik depo maliyeti yaklaşık 460 lira artacak.

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor. Motorine gelecek zam cumhuriyet tarihi rekoru olarak kayıtlara geçecek.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt tabelalarına sert şekilde yansıyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litresine 7,67 lira, benzine ise 2,29 lira zam yapılacak. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

BENZİNDE EŞEL MOBİL ETKİSİ: ZAM SINIRLI YANSIYACAK

Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle 2,29 liralık zammın tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda artışın yaklaşık 57 kuruş seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarının şehir bazında önemli seviyelere çıkması bekleniyor. Buna göre benzinin litre fiyatının İstanbul’da 63,17 lira, Ankara’da 64,14 lira, İzmir’de 64,42 lira ve doğu illerinde 65,77 lira seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Motorinde ise fiyatların İstanbul’da 85,14 lira, Ankara’da 86,27 lira, İzmir’de 86,54 lira ve doğu illerinde yaklaşık 88 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

DEPO DOLDURMA MALİYETİ KATLANDI

Motorine yapılacak zam, araç sahiplerinin maliyetini doğrudan artıracak. Ortalama 60 litrelik bir depo, zam sonrası yaklaşık 460 lira daha pahalıya dolacak.

  • Deniz Memis Deniz Memis:
    tebrikler enflasyon 1.9 ?? 65 2 Yanıtla
  • tolga karabulut tolga karabulut:
    KALKK DEDEM TORUNUNU YEDİRMEDİK TARİHİNİ OKUDUMDA AĞLADIM TORUNUN ÜLKEMİZİ YEDİ :d 53 6 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    depoyu doldurdukda bosalınca ne yapacaz 38 1 Yanıtla
    Musa Çubuk Musa Çubuk:
    su doldurursun 6 7
  • 1234 1234:
    saçma bi şey asil mazot ucuz olmasi lazim 32 5 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    padisahim cok yasa enasyon dusuk nasilsa bisey olmaz :))) 13 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
