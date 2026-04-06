Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor. Motorine gelecek zam cumhuriyet tarihi rekoru olarak kayıtlara geçecek.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt tabelalarına sert şekilde yansıyor. Edinilen bilgilere göre motorinin litresine 7,67 lira, benzine ise 2,29 lira zam yapılacak. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

BENZİNDE EŞEL MOBİL ETKİSİ: ZAM SINIRLI YANSIYACAK

Benzinde uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle 2,29 liralık zammın tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda artışın yaklaşık 57 kuruş seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YENİ FİYATLAR

Zam sonrası akaryakıt fiyatlarının şehir bazında önemli seviyelere çıkması bekleniyor. Buna göre benzinin litre fiyatının İstanbul’da 63,17 lira, Ankara’da 64,14 lira, İzmir’de 64,42 lira ve doğu illerinde 65,77 lira seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

Motorinde ise fiyatların İstanbul’da 85,14 lira, Ankara’da 86,27 lira, İzmir’de 86,54 lira ve doğu illerinde yaklaşık 88 lira seviyesine çıkması bekleniyor.

DEPO DOLDURMA MALİYETİ KATLANDI

Motorine yapılacak zam, araç sahiplerinin maliyetini doğrudan artıracak. Ortalama 60 litrelik bir depo, zam sonrası yaklaşık 460 lira daha pahalıya dolacak.