Akbank, 2025\'te 1.839 trilyon TL Kredi Desteği Sağladı

Akbank, 2025 yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Akbank, Türk ekonomisine 2025'in ilk çeyreğinde 1 trilyon 839 milyar TL kredi desteği sağladı.

Akbank'ın 2025 yılı birinci çeyrek finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, "Küresel ölçekte ticaret ve ekonomi politikalarına dair artan endişeler büyüme, enflasyon ve para politikalarının seyrine ilişkin belirsizliği artırırken; döviz kurları, emtia fiyatları, tahvil getirileri ve risk iştahında dalgalanmalara yol açtı. Yurt içindeyse yıllık enflasyondaki düşüş devam ederken, ekonomi yönetimi hızlı ve koordineli adımlarıyla olası dalgalanmaları etkili bir şekilde kontrol altına alabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu süreçte Akbank ve Türk bankacılık sektörü, güçlü ve istikrarlı yapısını koruyarak ülke ekonomisini desteklemeyi sürdürdü."

"2025'in ilk çeyreğinde ekonomimize 1 trilyon 839 milyar TL kredi desteği sağladık"

Gür, açıklamalarına şöyle devam etti, "2025 yılının ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 1 trilyon 451 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 839 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 749 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 2 trilyon 851 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 19 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2025 yılının ilk çeyreğinde 4 milyar 344 milyon TL vergi gideri sonrası 13 milyar 732 milyon TL konsolide net kar elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." - İSTANBUL