Akbank Gençlik Akademisi 4. Yılını Doldurdu

Akbank Gençlik Akademisi, 4'üncü yılını geride bıraktı. Türkiye genelinde düzenlenen 169 eğitim ve etkinlikle 183 binden fazla gence dokunan Akademi, gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmeye devam ediyor.

Akbank, geleceği gençlerle birlikte inşa etme vizyonuyla yola çıkan Akbank Gençlik Akademisi ile Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle buluşmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik, yapay zeka, veri analitiği ve inovasyon gibi alanlara odaklanan Akademi, gençlerin yeni nesil yetkinlikler kazanmasını ve kariyerlerini şekillendirmesini destekliyor.

Kuruluşundan bu yana Türkiye'nin 208 aktif üniversitesinin 204'ünden 183 bini aşkın öğrenciye ulaşan Akbank Gençlik Akademisi, düzenlediği 169 eğitim ve etkinlikle gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sağladı. 2024 yılı ise Akademi için oldukça verimli geçti. Türkiye genelinde 10 farklı üniversitede düzenlenen Kampüs 101 etkinlikleri ve Yetkinliğe Giriş 101 programları, binlerce gençle buluşma imkanı sundu. 12 bini aşkın katılımcı, teoriği pratikle birleştirerek gelişim yolculuklarına yeni bir boyut kazandırdı.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, gençlerin gelişimine yönelik çalışmaların Akbank'ın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Gençlerle birlikte çalışmak, onların yolculuklarına eşlik etmek banka olarak her zaman önceliklerimizin başında geliyor. Gençlik Akademisi'ni, gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında aktif bir rol üstlenmek için 2021 yılında hayata geçirdik. Bugüne kadar 183 bini aşkın gençle bir araya gelerek, onların yetkinliklerini geliştirecek projelere ev sahipliği yaptık.

Bu yıl Kampüs 101, Yetkinliğe Giriş 101 ve Fellowship Programı gibi çalışmalarımızla gençlerimize hem gelişim fırsatları sunduk hem de onları yenilikçi düşünce sistemleriyle tanıştırdık. Akbank Düşünce Kulübü'nün 15. döneminde Harvard gibi global deneyimlerle gençlerin vizyonlarını genişletmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Yeni dönemde daha fazla gence ulaşarak, onların güçlü bir geleceğe adım atmalarını desteklemek için yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

Gençler, geleceği şekillendiren yetkinliklerle donatılıyor

Yapılan açıklamaya göre Akbank Gençlik Akademisi, gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmek ve yeni nesil beceriler kazanmalarını desteklemek amacıyla programlar sunmaya devam ediyor. Akademi, teknoloji, analitik düşünme, inovasyon ve girişimcilik gibi alanlarda sunduğu eğitimlerle gençleri geleceğe hazırlıyor.

2024 yılı boyunca düzenlenen programlarda, Türkiye genelindeki 10 farklı üniversiteyi ziyaret eden Kampüs 101 etkinlikleriyle yüzlerce gençle bir araya gelindi. Yetkinliğe Giriş 101 eğitimlerine katılan 12 binden fazla genç, teorik bilgilerini dijital uygulamalarla pratikte deneyimleme fırsatı buldu. Bu programların ardından kendilerini geliştirmek isteyen gençler için tasarlanan Yetkinlik Gelişim Eğitimleri, 340'ın üzerinde katılımcıya kariyerlerinde fark oluşturacak beceriler kazandırdı.

Akbank Fellowship Programı, 2024 yılında dördüncü dönemine başlarken, üçüncü dönem mezunlarını da başarıyla verdi. Bu kapsamda gençler Akbank liderleriyle tersine mentorluk, sosyal girişim tasarımı ve uluslararası eğitimler gibi birçok alanda deneyim kazandı.

Akbank Düşünce Kulübü, bu yıl 15. dönemini tamamladı. Bugüne kadar 35 öğrenci bu program sayesinde Harvard Yaz Okulu deneyimi yaşadı. Ayrıca üniversite kulüplerine yönelik projeleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Akbank Kampüste programı, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve teknoloji gibi alanlarda gençlere önemli katkılar sundu.

"Geleceğin Bankacılığı" dersiyle Akbank liderleri, Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle modern bankacılığı uygulamalı olarak üniversite öğrencilerine aktardı. 13 hafta süren bu süreçte 19 Akbanklı lider bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

2024 yılı boyunca düzenlenen Söz Sende etkinlikleriyle 95 öğrenciyle buluşuldu. Ayrıca farklı temalarla düzenlenen toplam 39 etkinlikte Türkiye genelinde 17 kampüse ulaşılarak, gençlerin gelişim yolculuklarına katkı sağlandı.

Gençlik Akademisi, kurulduğu günden bu yana 208 üniversitenin 204'ünden 183 binden fazla öğrenciyle etkileşim sağlayarak, toplamda 169 eğitim ve etkinlik düzenledi. Bu yolculuk, gençlerin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmalarına olanak tanıyan sürdürülebilir bir başarı hikayesi olarak devam ediyor. - İSTANBUL