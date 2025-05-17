Akbank Gençlik Akademisi 4. Yılını Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akbank Gençlik Akademisi 4. Yılını Doldurdu

Akbank Gençlik Akademisi 4. Yılını Doldurdu

Akbank Gençlik Akademisi, 183 binden fazla gence kariyer yolculuklarında rehberlik ediyor.

17.05.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank Gençlik Akademisi, 4'üncü yılını geride bıraktı. Türkiye genelinde düzenlenen 169 eğitim ve etkinlikle 183 binden fazla gence dokunan Akademi, gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmeye devam ediyor.

Akbank, geleceği gençlerle birlikte inşa etme vizyonuyla yola çıkan Akbank Gençlik Akademisi ile Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle buluşmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik, yapay zeka, veri analitiği ve inovasyon gibi alanlara odaklanan Akademi, gençlerin yeni nesil yetkinlikler kazanmasını ve kariyerlerini şekillendirmesini destekliyor.

Kuruluşundan bu yana Türkiye'nin 208 aktif üniversitesinin 204'ünden 183 bini aşkın öğrenciye ulaşan Akbank Gençlik Akademisi, düzenlediği 169 eğitim ve etkinlikle gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmalarına katkı sağladı. 2024 yılı ise Akademi için oldukça verimli geçti. Türkiye genelinde 10 farklı üniversitede düzenlenen Kampüs 101 etkinlikleri ve Yetkinliğe Giriş 101 programları, binlerce gençle buluşma imkanı sundu. 12 bini aşkın katılımcı, teoriği pratikle birleştirerek gelişim yolculuklarına yeni bir boyut kazandırdı.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, gençlerin gelişimine yönelik çalışmaların Akbank'ın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Gençlerle birlikte çalışmak, onların yolculuklarına eşlik etmek banka olarak her zaman önceliklerimizin başında geliyor. Gençlik Akademisi'ni, gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında aktif bir rol üstlenmek için 2021 yılında hayata geçirdik. Bugüne kadar 183 bini aşkın gençle bir araya gelerek, onların yetkinliklerini geliştirecek projelere ev sahipliği yaptık.

Bu yıl Kampüs 101, Yetkinliğe Giriş 101 ve Fellowship Programı gibi çalışmalarımızla gençlerimize hem gelişim fırsatları sunduk hem de onları yenilikçi düşünce sistemleriyle tanıştırdık. Akbank Düşünce Kulübü'nün 15. döneminde Harvard gibi global deneyimlerle gençlerin vizyonlarını genişletmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Yeni dönemde daha fazla gence ulaşarak, onların güçlü bir geleceğe adım atmalarını desteklemek için yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

Gençler, geleceği şekillendiren yetkinliklerle donatılıyor

Yapılan açıklamaya göre Akbank Gençlik Akademisi, gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmek ve yeni nesil beceriler kazanmalarını desteklemek amacıyla programlar sunmaya devam ediyor. Akademi, teknoloji, analitik düşünme, inovasyon ve girişimcilik gibi alanlarda sunduğu eğitimlerle gençleri geleceğe hazırlıyor.

2024 yılı boyunca düzenlenen programlarda, Türkiye genelindeki 10 farklı üniversiteyi ziyaret eden Kampüs 101 etkinlikleriyle yüzlerce gençle bir araya gelindi. Yetkinliğe Giriş 101 eğitimlerine katılan 12 binden fazla genç, teorik bilgilerini dijital uygulamalarla pratikte deneyimleme fırsatı buldu. Bu programların ardından kendilerini geliştirmek isteyen gençler için tasarlanan Yetkinlik Gelişim Eğitimleri, 340'ın üzerinde katılımcıya kariyerlerinde fark oluşturacak beceriler kazandırdı.

Akbank Fellowship Programı, 2024 yılında dördüncü dönemine başlarken, üçüncü dönem mezunlarını da başarıyla verdi. Bu kapsamda gençler Akbank liderleriyle tersine mentorluk, sosyal girişim tasarımı ve uluslararası eğitimler gibi birçok alanda deneyim kazandı.

Akbank Düşünce Kulübü, bu yıl 15. dönemini tamamladı. Bugüne kadar 35 öğrenci bu program sayesinde Harvard Yaz Okulu deneyimi yaşadı. Ayrıca üniversite kulüplerine yönelik projeleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen Akbank Kampüste programı, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve teknoloji gibi alanlarda gençlere önemli katkılar sundu.

"Geleceğin Bankacılığı" dersiyle Akbank liderleri, Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle modern bankacılığı uygulamalı olarak üniversite öğrencilerine aktardı. 13 hafta süren bu süreçte 19 Akbanklı lider bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

2024 yılı boyunca düzenlenen Söz Sende etkinlikleriyle 95 öğrenciyle buluşuldu. Ayrıca farklı temalarla düzenlenen toplam 39 etkinlikte Türkiye genelinde 17 kampüse ulaşılarak, gençlerin gelişim yolculuklarına katkı sağlandı.

Gençlik Akademisi, kurulduğu günden bu yana 208 üniversitenin 204'ünden 183 binden fazla öğrenciyle etkileşim sağlayarak, toplamda 169 eğitim ve etkinlik düzenledi. Bu yolculuk, gençlerin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmalarına olanak tanıyan sürdürülebilir bir başarı hikayesi olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Gençlik, Ekonomi, Eğitim, Finans, Güncel, Akbank, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank Gençlik Akademisi 4. Yılını Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni’den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi 2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan Görüntüler ortaya çıktı Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiriyor Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:42
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze’deki tüm çocuklar öldürülmeli
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
14:25
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var
14:22
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
14:19
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
14:14
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
14:01
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 12:49:02. #7.13#
SON DAKİKA: Akbank Gençlik Akademisi 4. Yılını Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.