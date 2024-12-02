Akbank Öğrencilere Yapay Zeka Sanat Eseri Tanıtıyor

Ekonomi

Akbank, lise ve üniversite öğrencilerini medya sanatçısı Refik Anadol'un Türkiye'nin ilk kalıcı yapay zeka sanat eseriyle buluşturdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Refik Anadol'un Akbank Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarladığı eser, rehber eşliğinde yapılan gezilerle öğrencilere tanıtılıyor.

Düzenlenen okul turları kapsamında gençler, hem sanat eserini keşfediyor hem de yaratıcı atölye çalışmalarına katılarak yapay zeka teknolojilerini daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Tur sırasında, eserin yaratım süreci, kullanılan teknoloji ve verilerin sanata dönüşüm süreci detaylı bir şekilde aktarılıyor. Bu sayede gençler, sanat ve teknolojinin birleşiminden doğan yenilikçi bir perspektif kazanıyor.

Turların ardından öğrenciler, Akbank LAB'de gerçekleştirilen "Yapay Zeka ile Sanat Deneyim Atölyesi"ne katılıyor. Bu interaktif çalışmalarda gençler, sözlü anlatım üzerinden yapay zeka destekli çizimler yaparak hem yaratıcılıklarını ortaya koyuyor hem de yapay zekanın sanatsal süreçlerde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini öğreniyor.

İlk etapta 12 lise ve üniversiteyle başlayan program, gelecek dönemde daha fazla okul ve öğrenciye ulaşarak genişletilecek.