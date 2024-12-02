Akbank Öğrencilere Yapay Zeka Sanat Eseri Tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akbank Öğrencilere Yapay Zeka Sanat Eseri Tanıtıyor

Akbank, Refik Anadol’un yapay zeka sanat eserini öğrencilere tanıtıyor ve atölyeler düzenliyor.

02.12.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank, lise ve üniversite öğrencilerini medya sanatçısı Refik Anadol'un Türkiye'nin ilk kalıcı yapay zeka sanat eseriyle buluşturdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Refik Anadol'un Akbank Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarladığı eser, rehber eşliğinde yapılan gezilerle öğrencilere tanıtılıyor.

Düzenlenen okul turları kapsamında gençler, hem sanat eserini keşfediyor hem de yaratıcı atölye çalışmalarına katılarak yapay zeka teknolojilerini daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

Tur sırasında, eserin yaratım süreci, kullanılan teknoloji ve verilerin sanata dönüşüm süreci detaylı bir şekilde aktarılıyor. Bu sayede gençler, sanat ve teknolojinin birleşiminden doğan yenilikçi bir perspektif kazanıyor.

Turların ardından öğrenciler, Akbank LAB'de gerçekleştirilen "Yapay Zeka ile Sanat Deneyim Atölyesi"ne katılıyor. Bu interaktif çalışmalarda gençler, sözlü anlatım üzerinden yapay zeka destekli çizimler yaparak hem yaratıcılıklarını ortaya koyuyor hem de yapay zekanın sanatsal süreçlerde nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini öğreniyor.

İlk etapta 12 lise ve üniversiteyle başlayan program, gelecek dönemde daha fazla okul ve öğrenciye ulaşarak genişletilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Refik Anadol, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Akbank, Finans, Kültür, Eğitim, Sanat, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank Öğrencilere Yapay Zeka Sanat Eseri Tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
11:32 Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e bomba yağdırdı Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:25 Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 12:54:02. #1.11#
SON DAKİKA: Akbank Öğrencilere Yapay Zeka Sanat Eseri Tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.