Akbank'ta YUVAM'la birikimler değer kazanacak - Son Dakika

Yurt dışında yerleşik kişiler döviz mevduatlarını Akbank'a taşıyarak birikimlerini YUVAM Hesap ile TL mevduat olarak değerlendirirken döviz kurlarındaki artış karşısında da kazanacak.

Akbank açıklamasına göre, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan, Adres Kayıt Sistemi'nde yurt dışı yerleşik olarak kayıtlı 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahipleri, 1 Şubat ve sonrasında yurt dışı bankalardan Akbank'a transfer ettiği dolar, avro ve sterlin cinsinden mevduatlarını liraya çevirerek YUVAM hesabı açabilecek.

Hesap açılışları, 10 bin lira ve üzeri birikimler için 3, 6 ve 12 ay vadelerde Akbank şubelerinden yapılabilecek.

Hesap açılışlarında mevduatlar tercihe göre dolar, avro ve sterlin döviz cinslerinden birine endekslenebilecek.

Müşteriler, birikimlerini faiz oranı ile değerlendirirken vade sonunda kur getirisi faiz getirisinden daha yüksek ise getiri farkını da alabilecek. Üstelik buna ilave olarak Merkez Bankası'nın vadelere göre değişen oranlarda sağladığı ek getiriden de yararlanabilecek.

Yurt dışında yerleşik müşterileri, döviz birikimlerini yurt içine taşımaları konusunda teşvik edecek olan YUVAM??????? Hesap'ın stopaj oranı ise sıfır olacak.