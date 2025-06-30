Akbank Yapay Zeka ile Belge İşlemeyi Hızlandırdı

Akbank, veri merkezinde kurduğu güçlü GPU altyapısı ve büyük dil modeli çözümleriyle aylık 1,3 milyon belgeyi işliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli otomasyonla belge işleme hacmini yüzde 75 artıran Akbank, işlemleri yüzde 80'i aşan bir doğruluk oranıyla anlamlandırarak insan eli değmeden sonuçlandırıyor.

Akbank, 2024'te bankacılık alanındaki tecrübesini yapay zeka teknolojileri alanındaki gücüyle bir araya getirerek, bankacılık ürün ve süreçleri üzerine uzmanlaşmış bir "büyük dil modeli" (LLM) çözümüne imza atmıştı.

Büyük dil modelleri temelli çözümlerde derinleşen Akbank, teknolojiyi operasyonel süreçlerinden müşteri iletişimine kadar birçok alanda kullanarak bankacılık hizmetlerinde ilave hız, verimlilik ve kalite artışı sağlıyor.

Banka, açık kaynaklı modeller üzerine yaptığı araştırma ve geliştirme çalışmaları ve yatırımlarıyla son bir yılda belge işleme süreçlerinde kritik kazanımlar sağladı.

Daha önce desteklenmeyen belge ve talimat türleri yüksek doğrulukla çalışan yeni modellerle sisteme entegre edildi ve el yazılarını anlamlandırabilen yapay zeka çözümleri oluşturuldu.

Bu gelişmeler sonucunda, yapay zekayla işlenen belge çeşitliliği artırılırken, yapay zeka ile anlamlandırılan ve insan eli değmeden otomatik olarak gerçekleştirilen işlem sayısında yüzde 75 artış sağlandı.

Böylece, müşteri ve iş ortaklarından gelen aylık 1,3 milyon yazılı talep, büyük dil modeli tabanlı sistemler aracılığıyla sınıflandırılıyor, anlamlandırılıyor ve işleniyor.

Belge çeşitliliği ve hacminde yaşanan artışa rağmen, yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda anlamlandırma ve doğru çıkarım oranlarında yüzde 15'lik artış sağlandı ve otomasyon başarım oranı yüzde 80'i aştı.

Akbank, yapay zeka destekli süreçler sayesinde daha hızlı, verimli ve kapsamlı hizmet sunma hedefiyle ilerlemeye devam ediyor. Banka, bu başarıyı sürekli güncellediği yapay zeka altyapısı ve araştırma süreçleriyle destekliyor.

Düzenli olarak açık kaynak modelleri analiz eden yapay zeka araştırma ekibi, uygun ölçekli açık kaynak kodlu modelleri AR-GE sürecine dahil ediyor. Seçilen modeller, yüz binlerce bankacılık dokümanı ve özel veri setleriyle kullanım amacına uygun ve bankacılığa özel olarak eğitiliyor.

Dil kabiliyetlerinin artırılması gereken modeller ise ince ayar Türkçe eğitimine alınıyor. Böylece başarı performansı yüksek ve stabil, aynı zamanda hızlı yanıt üretebilen modeller, bankacılık üretken yapay zeka çözümlerine entegre ediliyor.

Akbank'ın gelecek dönem hedefleri arasında, üretken yapay zeka teknolojilerini daha fazla iş alanına entegre etmek, altyapı gücünü daha da artırmak ve elde edilen katma değeri hem çalışanlarına hem de müşterilerine daha geniş ölçekte bir değer sağlayarak yansıtmak yer alıyor.

"Teknolojik altyapı ve çözümlerimizi hem genişlettik hem de derinleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, yapay zekanın bankacılığın geleceğini şekillendiren bir yetkinlik olduğunu belirtti.

Yapay zeka alanındaki yatırımlarını geleceğin bankacılığını şekillendirme vizyonuyla yürüttüklerini vurgulayan Gökçay, şunları kaydetti:

"Büyük dil modelleri alanında geçen yıl attığımız adımların ardından, teknolojik altyapı ve çözümlerimizi hem genişlettik hem de derinleştirdik. Yeni GPU kümemiz, sürekli yenilenen güncel modellerimiz ve artan başarı oranlarımız, bankacılıkta yapay zekayı destekleyici bir unsurun ötesine taşıyor, iş üreten, karar veren ve uçtan uca güvenlik ve güvenilirlik sağlayan bir yetkinlik haline dönüştürüyor."