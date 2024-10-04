Akçaabat Belediyesi'nden Tarıma Destek: Akçahasat Tesisi Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Akçaabat Belediyesi'nden Tarıma Destek: Akçahasat Tesisi Faaliyete Geçti

Akçaabat Belediyesi\'nden Tarıma Destek: Akçahasat Tesisi Faaliyete Geçti

Akçaabat Belediyesi, tarımı ve çiftçileri desteklemek amacıyla açtığı Akçahasat Tesisi ile aronya ve kokulu üzüm alımlarına başladı. Eylül 2024 itibariyle 2 bin 82,8 kilogram aronya ve 300 kilogram kokulu üzüm alımı yapıldı ve alımlar Ekim sonuna kadar devam edecek.

04.10.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Akçaabat Belediyesi tarafından ilçedeki tarımı ve çiftçileri desteklemek amacıyla açılan Akçahasat Tesisi, aronya ve kokulu üzüm alımlarına devam ediyor.

Akçahasat Tesisi aronya meyvesi ve kokulu üzüm için hasat mevsiminde 2 Eylül 2024 tarihi itibari ile alımlara başladı. Bir aylık süre içerisinde Akçahasat Tesisi, 2 bin 82,8 kilogram aronya meyvesi ve 300 kilogram Kokulu Üzüm alımı yaptı. Piyasa koşullarıyla birebir alımlar yaparak çiftçiyi destekleyen Akçaabat Belediyesi'ne ait Akçahasat Tesisi yetkilileri, ürün alımının Ekim Ayı sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Akçahasat Tesisinde, modern tarım politikaları ile teknolojik yöntemlerin harmanlandığını dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Akçaabat Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası işbirliğinde şehirdeki tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak, iklim koşullarından ve topraktan en verimli şekilde faydalanarak alternatif tarım ürünleri yetiştirmek amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde Akçaabat'ta süper meyve olarak bilinen aronya meyvesi ve kokulu üüm yetiştiriciliğini başlatmıştık. aronya meyvesi ve kokulu üzüm hasat zamanı geldiğinde belediye tarafından yapılan bir çalışma ile bu ürünlerin piyasa değerleri kapsamında Akçahasat Tesisi tarafından alınabileceği duyurusunu vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Hasat edilmeye uygun olan aronya meyvelerinin ve kokulu üzümlerin hasadını gerçekleştiren çiftçilerimizin ürünlerini piyasa koşulları nezdinde Akçahasat Tesisimizce aldık. Alım yapmaya başladığımız günden itibaren bugüne kadar 2082,8 kilogram aronya ve 300 kilogram da kokulu üzüm tesisimizce kabul edildi. Alımlarımız, Ekim Ayı sonuna kadar devam edecek. Biz her daim çiftçimizin yanındayız. Biliyoruz ki kalkınmanın en temelinde doğru tarım politikalarıyla yapılan tarım vardır. Şehrimizdeki tarım potansiyelini arttırma gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda bölgemizde de örnek teşkil edecek olan Akçahasat tesisimizi kurduk ve faaliyete geçirdik. Tesisimizde her türlü imkan çiftçimize sağlanıyor. Akçaabat'ımızın tarımını geliştiriyor; çiftçimizi bilinçlendirip destekliyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Akçaabat, Eylül, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akçaabat Belediyesi'nden Tarıma Destek: Akçahasat Tesisi Faaliyete Geçti - Son Dakika

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