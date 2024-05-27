Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi İmzalandı

Ekonomi

Akçaabat Belediyesi ve DOKAP arasında 'Akçaabat Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' protokolü imzalandı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile imzaladıkları proje ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ta tarımsal kalkınmayı sağlayacak ve üretimi arttıracak hamleler yapmaya devam edeceğini belirtti. Başkan Ekim, "Üretim odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hem Akçaabat'ımızın hem de hemşehrilerimizin tarım alanında kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. DOKAP ile imzaladığımız protokol neticesinde, ilgili komisyon tarafından belirlenen uygun şartlara sahip arazilere, toplamda 3,5 milyon tutarında 10 adet sera kurulumu yapılacak. İmzaladığımız protokole göre hesaplanan maliyetine 2,5 milyonu DOKAP tarafından geri kalanı ise belediyemiz tarafından karşılanacak. Yaptığımız çalışmalar ve imzaladığımız protokoller ile birlikte geleneksel tarım anlayışını modern teknoloji imkanlarıyla buluşturuyoruz" dedi.

"Şehrimizin tarımsal potansiyelini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz" diyen Ekim "Akçaabat'taki topraklarımızın kıymetini biliyor ve bu zenginliğimizi doğru tarım politikaları ile çevre dostu uygulamalarla koruyoruz. Tarıma yaptığımız her yatırımı Akçaabat'ımızın, hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki tarımsal üretim olmadan kalkınma olmaz. DOKAP ile imzaladığımız Akçaabat Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' protokolü şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan imzalanan protokole göre proje kapsamında 10 adet 500 m2 sera kurulumu (galvanizli boru, sulama sistemi, naylon) yapılacak. - TRABZON