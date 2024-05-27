Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi İmzalandı

Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi İmzalandı

Akçaabat Belediyesi ve DOKAP arasında 'Akçaabat Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' protokolü imzalandı. Proje kapsamında 10 adet sera kurulumu yapılacak.

27.05.2024 12:53  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçaabat Belediyesi ve DOKAP arasında 'Akçaabat Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' protokolü imzalandı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile imzaladıkları proje ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ta tarımsal kalkınmayı sağlayacak ve üretimi arttıracak hamleler yapmaya devam edeceğini belirtti. Başkan Ekim, "Üretim odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hem Akçaabat'ımızın hem de hemşehrilerimizin tarım alanında kalkınmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. DOKAP ile imzaladığımız protokol neticesinde, ilgili komisyon tarafından belirlenen uygun şartlara sahip arazilere, toplamda 3,5 milyon tutarında 10 adet sera kurulumu yapılacak. İmzaladığımız protokole göre hesaplanan maliyetine 2,5 milyonu DOKAP tarafından geri kalanı ise belediyemiz tarafından karşılanacak. Yaptığımız çalışmalar ve imzaladığımız protokoller ile birlikte geleneksel tarım anlayışını modern teknoloji imkanlarıyla buluşturuyoruz" dedi.

"Şehrimizin tarımsal potansiyelini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz" diyen Ekim "Akçaabat'taki topraklarımızın kıymetini biliyor ve bu zenginliğimizi doğru tarım politikaları ile çevre dostu uygulamalarla koruyoruz. Tarıma yaptığımız her yatırımı Akçaabat'ımızın, hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki tarımsal üretim olmadan kalkınma olmaz. DOKAP ile imzaladığımız Akçaabat Örtü Altı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' protokolü şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan imzalanan protokole göre proje kapsamında 10 adet 500 m2 sera kurulumu (galvanizli boru, sulama sistemi, naylon) yapılacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Akçaabat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:04 Adana’da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 13:12:10. #1.12#
SON DAKİKA: Akçaabat Belediyesi ve DOKAP Arasında Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement