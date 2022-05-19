Akçaabat Spor Lisesi'nin yapımı başlıyor - Son Dakika
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Akçaabat Spor Lisesi'nin yapımı başlıyor

19.05.2022 09:49
Akçaabat Spor Lisesi'nin yapımı başlıyor

Akçaabat İlçesi Söğütlü Mahallesi'nde Erdemoğlu Holding tarafından yapılan Akçaabat Spor Lisesi Kompleksinin inşaatının temeli 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü atılıyor.

Akçaabat İlçesi Söğütlü Mahallesi'nde Erdemoğlu Holding tarafından yapılan Akçaabat Spor Lisesi Kompleksinin inşaatının temeli 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü atılıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Şehrimiz ve ülkemiz sporunun gelişimi açısından büyük öneme sahip olan Akçaabat Spor Lisesi kompleksi için inşaat çalışmaları başlamış olup ilk kazmayı 21 Mayıs 2022 Cumartesi Günü vuruyoruz. Söğütlü Mahalle'miz sahil kısmında Sebat Spor Tesislerinin hemen yan tarafında Akçaabat'ımıza ve Trabzon'umuza önemli katkı sağlayacak, 4 katlı 16 derslikli lise, 2 katlı çok amaçlı spor salonu ve 5 katlı 144 kişilik öğrenci pansiyonu binasından oluşan Akçaabat Spor Lisesi Komplesi inşa ediliyor. Bu kompleksin ön kısmına ise mevcuttaki sahalar tekrardan yapılacaktır. Belediyemiz tarafından proje aşmasında olan Yaylacık Spor kompleksinin çalışmaları bir taraftan devam ederken Spor Lisesi ile ilgili inşaatın başlıyor olması bizler için gurur verici bir duygu. Gençlerin yarınlara çok daha güçlü ve donanımlı hazırlanmaları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Hedefimiz gençlerimizin topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılarak topluma katkı sağlamalarıdır. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi bir taraftan şehrimizin gençlerine akademik, kültürel, spor ve sanat alanlarında katkı sağlarken diğer taraftan da sporun gelişimi açısından Akçaabat'ımızda Ulusal ve Uluslararası alanda büyük katkılar sağlayacaktır. Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi İnşaatının yapımını üstlenen Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı, hayırsever ve saygıdeğer insan İbrahim Erdemoğlu'na şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Spor Lisesi Kompleksinin Akçaabat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Temel atma töreni ile ilgili konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Erdemoğlu Holding bir yandan ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması için var gücüyle çalışırken, diğer yandan da geleceğimiz olan gençlerimizin her türlü eğitimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu anlamda Trabzon Akçaabat Spor Lisesi Kompleksi inşası yolunda da ilk adımımız atıyoruz. Akçaabat başta olmak üzere tüm Trabzon'a değer katacak olan Spor Lisesi Kompleksinin temel atma törenine tüm Trabzonluları davet ediyorum" diye konuştu. - TRABZON

Akçaabat Spor Lisesi'nin yapımı başlıyor
Akçaabat Spor Lisesi'nin yapımı başlıyor
Akçaabat Spor Lisesi'nin yapımı başlıyor
Akçaabat Spor Lisesi'nin yapımı başlıyor
Akçaabat Spor Lisesi'nin yapımı başlıyor
Akçaabat Spor Lisesi'nin yapımı başlıyor

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Kaynak: İHA

Erdemoğlu Holding, Cumartesi, Akçaabat, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

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