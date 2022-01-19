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Akcoat'tan 18 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı - Son Dakika

Akcoat'tan 18 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı

19.01.2022 11:40
Akcoat'tan 18 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı

Akcoat'un 18 milyon dolar yatırım bütçesiyle İzmir'de kuracağı yeni fabrikasında, seramik ve kompoze frit ile granilla üretimi yapılacak.

Akcoat'un 18 milyon dolar yatırım bütçesiyle İzmir'de kuracağı yeni fabrikasında, seramik ve kompoze frit ile granilla üretimi yapılacak.

Kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat, 2022'ye yeni bir yatırım hamlesiyle başladı. Emaye, seramik, yapışmaz ve dekoratif kaplamalar ile pigment ve cam kaplamalar olmak üzere 5 ana grupta üretim yapan şirket, İzmir'de yeni bir fabrika devreye almayı planlıyor. 18 milyon dolar yatırım bütçesiyle planlanan yeni tesiste yıllık 75 bin ton seramik frit ve 25 bin ton kompoze frit ile bin ton granilla üretimi yapılacak.

30 dönümlük alan üzerine kurulacak fabrikada, yüksek verimlilikle çalışan 5 adet ileri teknolojik fırın ve Endüstri 4.0 uygulamalarından yararlanılacak. Şirket, 2023'te üretime başlaması planlanan fabrikayla, Sakarya ve İspanya'nın Valencia şehirlerinden sonra İzmir'de de üretim tesisine sahip olacak. Akcoat Teknoloji ve Üretim Direktörü Çağrı Büyükdüvenci, yatırımın yurt içindeki talebi karşılarken dışa bağımlılığı da azaltmayı hedeflediğini dile getirdi.

İnovatif üretimle ülke ekonomisine ihracat desteği

Yeni fabrikanın başta İzmir ve çevre illerdeki seramik üreticileri olmak üzere tüm Türkiye ve yurt dışına hizmet vereceğini söyleyen Büyükdüvenci şunları kaydetti: "Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme odağında yeni bir yatırımı daha gündeme almaktan heyecan duyuyoruz. Endüstri 4.0 konseptine sahip yeni tesisimizle 6 kıta ve 65'ten fazla ülkedeki beyaz eşyadan cam endüstrisine, seramik karodan ev ve mutfak eşyaları ile dijital baskı mürekkeplerine uzanan geniş yelpazedeki global iş ortaklarımıza inovatif çözümler sunmaya devam edeceğiz. Dünya liderliği hedefimize doğru ilerlerken, dışa bağımlılığın azalmasına destek olarak üretim ve ihracatla Türkiye ekonomisine artı değer kazandıracağız." - İZMİR

Akcoat'tan 18 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı

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Yatırım, Seramik, dolar, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akcoat'tan 18 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Akcoat'tan 18 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı - Son Dakika
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