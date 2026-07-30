Akdağ balı coğrafi işaret yolunda

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen "Akdağ Balı Sözleşmeli Üretim, Markalaşma ve Coğrafi İşaret Projesi" ile Ladik Akdağ balının marka değerinin artırılması ve coğrafi işaret tescili alarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Akdağ balının bilimsel ve teknik çalışmalarla tanımlanması, markalaştırılması ve uzun vadede coğrafi işaret olarak tescil edilmesi amaçlanıyor.

Ladik Akdağ ve çevresindeki arıcılıkla uğraşan kırsal mahalleleri kapsayan proje sayesinde üreticilere güvenilir ve sürdürülebilir satış imkanı, düzenli gelir, fiyat istikrarı ve ürün değerinde artış sağlanması hedeflenirken, yerel üretimin desteklenmesi, sosyal yardım faaliyetlerinde yöresel ürünlerin kullanılması ve Samsun ile Ladik'in doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına da katkı sunulması planlanıyor.

Coğrafi işaret başvurusu yapılacak

Proje kapsamında marka tesciline yönelik hazırlıklar, üreticilerin belirlenmesi, satın alma ve ekipman teslim süreçleri tamamlandı. Önümüzdeki süreçte marka ve patent başvuruları gerçekleştirilecek, arazi kontrolleri yapılacak, bal hasadı ile numune alma çalışmaları yürütülerek ara sonuç raporu hazırlanacak.

İki yıl sürecek bilimsel çalışmaların ardından Akdağ balının ayırt edici özellikleri ortaya konularak coğrafi işaret tescili için başvuru yapılacak.