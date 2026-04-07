Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdağmadeni Belediyesi'nden Güneş Enerjisi Tasarrufu

07.04.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdağmadeni Belediyesi, GES ile 7 milyon lira tasarruf sağladı ve ikinci santrali kuracak.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, kurduğu güneş enerjisi santrali (GES) sayesinde elektrikte 7 milyon lira tasarruf sağladı.

Akdağmadeni Belediyesi, geçen yıl yaklaşık 31 milyon lira bedelle 24 bin metrekare alanda 1,3 megavat kapasiteli GES kurdu.

Yenilenebilir enerji yatırımıyla 7 milyon lira tasarruf sağlayan belediye, böylece ilçenin içme suyunun kuyulardan temin edilmesinde ve tesislerinde kullanılan elektrik giderlerinin önemli bir kısmını buradan karşıladı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, AA muhabirine, insanı ve çevreyi önceleyen projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

İlçenin geniş orman varlığına sahip olduğunu belirten Yalçın, "İlçemiz, İç Anadolu'nun en geniş orman alanlarına sahip bölgelerinden biri. Bu doğal yapıyı bizden önceki nesillerden aldığımız gibi daha yeşil şekilde gelecek nesillere bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji ve atık yönetimi alanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Kısa sürede ikinci GES'in kurulumuyla ilgili süreci başlatacağız"

Yalçın, güneş enerjisi santralinin verimli şekilde çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl önce 24 bin metrekare alan üzerine kurulu 1,3 megavat gücünde güneş enerjisi santralimizi hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji tesislerinde bölgemizde en verimli olan çalışmalardan bir tanesi güneş enerjisi santralleridir. İnşallah kısa sürede de ikinci güneş enerjisi santralimizin kurulumuyla ilgili süreci başlatacağız. Güneş enerjisi santralimiz bir yıllık sürede ortalama 7 milyon lira civarında bütçeye katkı sundu."

Yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Yalçın, 100 milyon liralık yatırımla projesine başlanan biyolojik atık su arıtma tesisini 3 ay içerisinde devreye alacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Akdağmadeni, Ekonomi, Enerji, Yozgat, Güneş, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:27:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.