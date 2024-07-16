Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Ocak-Haziran Döneminde 8,57 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Ekonomi

Farklı sektörlerde ocak-haziran döneminde 8 milyar 570 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), ihracattaki performansı yıl geneline yaymayı planlıyor.

Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman'daki 8 birlikten sorumlu AKİB'in ilk 6 aydaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8 milyar 570 milyon dolara ulaştı.

Kimya, demir, hububat, yaş sebze meyve, tekstil, mobilya, su ürünleri ve hazır giyim sektörlerinde yurt dışına ürün ulaştıran Akdenizli ihracatçılar, ocak-haziranda ülke ihracatına yüzde 7,9'luk katkı sundu.

En fazla dış satımın Irak, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldığı dönemde, AKİB bünyesindeki birliklerden Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği 3 milyar 17 milyon dolarlık dış satımla ilk sırada yer aldı.

"İhracatçılarımızın yoğun çabası oldu"

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AA muhabirine, ihracatın artması için farklı alanlarda çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

İlk 6 ayda ulaştıkları dış satım rakamının önemli olduğunu belirten Erkan, "Geçen yıla göre yüzde 20'lik ihracat artışında ihracatçılarımızın yoğun çabası oldu. Türkiye ihracatının yüzde 7,9'unu AKİB olarak karşıladık. Hedefimiz bu rakamı artırmak." dedi.

Erkan, küresel gelişmeler ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı yaşadıkları kayıpları hızla telafi ettiklerini anlattı.

Toparlanmanın sürdüğünü işaret eden Erkan, "Uluslararası daralma nedeniyle toparlanmamız tam istediğimiz seviyelerde olmasa da belli düzeye gelmiş durumda. Tahminimize göre yılı yüzde 5 ya da 6'lık ihracat artışıyla gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitim çalışmalarında 10 binin üzerinde ihracatçıya ulaştık"

Erkan, dış pazar yelpazesini genişletmeyi hedeflediklerini, bunun için birçok ülkeye inceleme heyeti gönderdiklerini dile getirdi.

Birlik üyelerine yönelik faaliyetler yaptıklarını belirten AKİB Genel Sekreteri Erkan, şunları kaydetti:

"AKİB olarak 6 ayda birçok eğitim ve tanıtım programımız oldu. Eğitim çalışmalarında 10 binin üzerinde ihracatçıya ulaşmış durumdayız. Bölgemizdeki ticaret ve sanayi odaları ile üniversitelerle işbirliği halinde çalışmalar yapıyoruz. Faaliyetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Umarım güzel sonuçlar alırız."