Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Ocak-Haziran Döneminde 8,57 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Ocak-Haziran Döneminde 8,57 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman'daki 8 birlikten sorumlu olarak ocak-haziran döneminde 8,57 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış gösterdi. Kimya, demir, hububat, yaş sebze meyve, tekstil, mobilya, su ürünleri ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren Akdenizli ihracatçılar, ülke ihracatına yüzde 7,9'luk katkı sağladı. En fazla ihracat ise Irak, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldı. AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, ihracatın artması için farklı alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini ve hedeflerinin bu rakamı artırmak olduğunu belirtti.

16.07.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Farklı sektörlerde ocak-haziran döneminde 8 milyar 570 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), ihracattaki performansı yıl geneline yaymayı planlıyor.

Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman'daki 8 birlikten sorumlu AKİB'in ilk 6 aydaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 8 milyar 570 milyon dolara ulaştı.

Kimya, demir, hububat, yaş sebze meyve, tekstil, mobilya, su ürünleri ve hazır giyim sektörlerinde yurt dışına ürün ulaştıran Akdenizli ihracatçılar, ocak-haziranda ülke ihracatına yüzde 7,9'luk katkı sundu.

En fazla dış satımın Irak, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapıldığı dönemde, AKİB bünyesindeki birliklerden Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği 3 milyar 17 milyon dolarlık dış satımla ilk sırada yer aldı.

"İhracatçılarımızın yoğun çabası oldu"

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AA muhabirine, ihracatın artması için farklı alanlarda çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

İlk 6 ayda ulaştıkları dış satım rakamının önemli olduğunu belirten Erkan, "Geçen yıla göre yüzde 20'lik ihracat artışında ihracatçılarımızın yoğun çabası oldu. Türkiye ihracatının yüzde 7,9'unu AKİB olarak karşıladık. Hedefimiz bu rakamı artırmak." dedi.

Erkan, küresel gelişmeler ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı yaşadıkları kayıpları hızla telafi ettiklerini anlattı.

Toparlanmanın sürdüğünü işaret eden Erkan, "Uluslararası daralma nedeniyle toparlanmamız tam istediğimiz seviyelerde olmasa da belli düzeye gelmiş durumda. Tahminimize göre yılı yüzde 5 ya da 6'lık ihracat artışıyla gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitim çalışmalarında 10 binin üzerinde ihracatçıya ulaştık"

Erkan, dış pazar yelpazesini genişletmeyi hedeflediklerini, bunun için birçok ülkeye inceleme heyeti gönderdiklerini dile getirdi.

Birlik üyelerine yönelik faaliyetler yaptıklarını belirten AKİB Genel Sekreteri Erkan, şunları kaydetti:

"AKİB olarak 6 ayda birçok eğitim ve tanıtım programımız oldu. Eğitim çalışmalarında 10 binin üzerinde ihracatçıya ulaşmış durumdayız. Bölgemizdeki ticaret ve sanayi odaları ile üniversitelerle işbirliği halinde çalışmalar yapıyoruz. Faaliyetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Umarım güzel sonuçlar alırız."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Mehmet Ali Erkan, Hollanda, Karaman, Kayseri, İhracat, Akdeniz, Mersin, Hatay, Adana, Irak, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Ocak-Haziran Döneminde 8,57 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
10:33 Umman’ın başkenti Maskat’ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
10:16 Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:03:54. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Ocak-Haziran Döneminde 8,57 Milyar Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement