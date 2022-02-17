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Akdenizli hazır giyim ihracatçılarından ocakta 28 milyon dolarlık dış satım - Son Dakika

Akdenizli hazır giyim ihracatçılarından ocakta 28 milyon dolarlık dış satım

17.02.2022 12:55
Akdenizli hazır giyim ihracatçılarından ocakta 28 milyon dolarlık dış satım

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin ocak ayında 28 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin ocak ayında 28 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, ocak ayında 3 bin 459 ton ürünü dış pazarlarda değerlendirdiklerini belirtti.

En fazla kadın dış giyim, diğer hazır eşya ve pamuklu ev tekstili satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tekin, ihracatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Birliğimiz ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölge ihracatımızda en yüksek rakamlara Almanya, Hollanda ve İspanya pazarlarında eriştik. Almanya'ya yüzde 20 artışla 7 milyon dolarlık, Hollanda'ya yüzde 327 artışla 5,39 milyon dolarlık, İspanya'ya yüzde 55 azalışla 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü artışı yüzde 3 bin 515 artış ve 544 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri pazarında elde ettik. Bu ülkeyi yüzde 525 artış ve 460 bin dolarla Danimarka takip etti."

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Hazır Giyim, Akdeniz, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdenizli hazır giyim ihracatçılarından ocakta 28 milyon dolarlık dış satım - Son Dakika Ekonomi


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