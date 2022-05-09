Akfen GYO'nun kredi notu A-'ye yükseldi - Son Dakika
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Akfen GYO'nun kredi notu A-'ye yükseldi

09.05.2022 10:56
Akfen GYO'nun kredi notu A-'ye yükseldi

Üç aylık kira gelirlerini Euro bazında yüzde 24 arttıran Akfen GYO, ulusal kredi notunu A-'ye çıkartırken, kredilerinde 3.

Üç aylık kira gelirlerini Euro bazında yüzde 24 arttıran Akfen GYO, ulusal kredi notunu A-'ye çıkartırken, kredilerinde 3.1 milyon euroluk erken ödeme gerçekleştirdi

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2021 yılı başından itibaren mevcut finansalların güçlendirilerek şirketin gelecek vizyonunun öne çıkarılmasına yönelik olarak attığı adımların karşılığını alıyor. Şirket, Nisan ayı içerisinde, ilk olarak 2022 yılının Ocak-Mart ayları arasındaki ilk 3 aylık döneminde kira gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre, euro bazında yüzde 24 artırarak 4.2 milyon euroya ulaştırdı.

Kredi notu yükseldi

Bununla birlikte Akfen GYO'nun rating notunu değerlendiren JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu BBB (tr)'den A- (tr)'ye yukarı yönlü revize edildi. Olumlu finansal tablolar ile yoluna devam eden şirket, kredilerinde ödeme planına uygun ilave olarak 3.1 milyon euroluk erken ödeme de gerçekleştirdi.

"Olumlu adımların karşılığını almaya devam ediyoruz"

Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, geçen yılki yeniden yapılanma sonrasında bu yıl art arda olumlu gelişmeler ile daha önceden planladıkları şekilde yollarına devam ettiklerini belirtti. Karaağaoğlu, "Akfen GYO olarak her alanda attığımız adımların karşılığını almaya devam ediyoruz. İlk çeyrekte kira gelirlerinin en düşük olduğu sezonda gerçekleşen kur artışlarından dolayı önceki yıllardaki gibi yazdığımız zararı Mayıs ayıyla birlikte turizm sezonunun başlaması ile telafi etmiş olacağız. Buradan hareketle nakit fazlası oluşturan başarılı finansal görünümümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Akfen GYO'nun kredi notu A-'ye yükseldi
Akfen GYO'nun kredi notu A-'ye yükseldi
Akfen GYO'nun kredi notu A-'ye yükseldi

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Gayrimenkul, Kredi, Mart, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akfen GYO'nun kredi notu A-'ye yükseldi - Son Dakika


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