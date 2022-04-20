Akıllı depo çözümleri yüzde 90 tasarruf sağlıyor - Son Dakika

Teknolojinin gelişmesi ile birçok sektörde otomasyonların ve yapay zekanın kullanımı arttı. Lojistik sektörü de teknoloji ile gelişen sektörler arasında yer alıyor. Küresel Akıllı Depo Pazar 2026 Araştırması Raporu'na göre, akıllı depo çözümleri şirketlere yüzde 90 tasarruf sağlıyor.

Lojistik sektörünün gelişimini değerlendiren Logesa Lojistik Kurucusu Esat Karlıdağ "Gelişen teknoloji tüm sektörlerin gidişatını değiştirmiştir. Teknolojinin kullanılması sadece üretim kapasitesini değil aynı zamanda ürün güvenliği ve servis hızını da artırdı. Lojistik sektöründe kullandığımız akıllı depo çözümleri sayesinde yüzde 90 tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Akıllı depoların lojistik sektöründe kullanımı ile ilgili bilgiler veren Esat Karlıdağ, "Küresel Akıllı Depo Pazar 2026 Araştırması Raporu'na göre Akıllı depolar sayesinde depo çalışanları tarafından kat edilen mesafe yüzde 90 oranında azaldı. Son iki yılın verileri incelendiğinde akıllı depo çözümlerine olan talebin arttığını görüyoruz. 2021 yılında 14,8 milyar dolar olan Pazar büyüklüğünün, 2026 yılına kadar 25,4 milyar dolar olarak 2 katına çıkması beklenmektedir" dedi.

ÜRETİMDEN TESLİMATA KADAR TÜM SÜREÇLER GÜVENİLİR HALE GELDİ

Lojistik sektörü için geliştirilen yazılım teknolojilerinin kullanılmasını değerlendiren Esat Karlıdağ "Lojistik sektörü için geliştirilen yazılım teknolojileri, kaynakların etkili ve verimli olmasını sağlamaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenen lojistik süreçlerinde kalite ön plana çıkacaktır. Geliştirilen yazılım teknolojileriyle, ürünlerin üretim aşamasından teslimatına kadar tüm süreçleri güvenilir bir şekilde takip edilmektedir. Ayrıca ürünlerin stok miktarlarının anlık takibi ve bu sayede gerekli yerlere sevki kolaylaşmıştır. Teknoloji sayesinde ürünlerin sevkiyat sırasındaki konumları dahi anlık kontrol edilebilmektedir" dedi.

Sektörde kullanılan otomasyon çözümlerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Esat Karlıdağ, "Lojistik sektörü için geliştirilen otomasyon çözümlerini incelediğimizde, verimliliğin yüzde 80 oranında arttığı görülmektedir. Bir yükü teslim eden bir kamyoncunun dönüş yükü bekleme süresini ise yüzde 43 oranında azaltmaktadır. Bu durumda hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlanmış oluyor. Günlük olarak 2.500-3000 adet taşıma yapan bir lojistik şirketinde operasyonlar ortalama 200 kişi ile yönetilirken, teknoloji destekli bir otomasyonda kişi sayısı 80-100 adetlere düşebilmektedir" sözleri ile otomasyon çözümlerinin sektör için önemini vurguladı.

"DRONE VE ROBOTLARI DAHA FAZLA GÖRECEĞİZ"

Drone ve robotların tüketici teslimatında kullanılmasını değerlendiren Karlıdağ, "Dünya ünlü e-ticaret markalarının teslimatta kullanacağı droneların deneme çalışmaları tamamlandı. Droneların mağazanın veya deponun yaklaşık 2,5 km çapında bir alana kadar teslimat yapabildiği açıklandı. Türkiye'de de ünlü bir yemek dağıtım şirketi robotlarla teslimat denemelerine başladı. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde teslimat şeklinin daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum. Robot ve drone kullanımının yaygınlaşmasının sektörü, olumlu yönde etkileyeceği kanaatindeyim" şeklinde açıkladı.