Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi

Akkuyu NGS\'nin 1. ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi. Nakliye kilidi, tesislerin dış ortamdan izolasyonunu sağlayacak ve nükleer malzemelerin güvenli bir şekilde taşınmasına yardımcı olacak. Kilidin ağırlığı 260 tonu, çapı ise 7 metreyi buluyor. Akkuyu NGS uzmanları, buhar jeneratörlerine, reaktör üst parçasına, ana sirkülasyon pompalarına ve diğer yüksek teknolojili ekipmanlara güvenli bir şekilde ulaşabilecek. Nakliye kilidi, kullanılmış nükleer yakıt içeren konteynerlerin taşınması için de kullanılacak ve özel erişim kontrol sistemleriyle donatıldı. Ayrıca, kilidin içerisine yerleştirilen iyonlaştırıcı radyasyon dedektörleri güvenli çalışmayı sağlayacak. Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergey Butckikh, bu teknolojik operasyonun önemli bir adım olduğunu belirtti ve ekipmanın ön gerilme testlerine başlanacağını söyledi.

02.05.2024 10:29  Güncelleme: 10:32
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ açıklamasına göre, tesislerin dış ortamdan izolasyonunu sağlayacak olan kilit, aynı zamanda nükleer malzemelerin ve reaktör bölmesi ekipmanlarının güvenli bir şekilde taşınmasına da yardımcı olacak.

Her iki tarafı kapalı 14 metrelik silindirik bir hazne olan nakliye kilidi, oldukça ağır ve büyük boyutlu bir ekipman özelliği taşıyor. Reaktör bölmesinin sızdırmazlığını sağlayabilmek için kapıların dönüşümlü olarak açılmasını sağlayan kilidin ağırlığı 260 tonu, çapı ise 7 metreyi buluyor.

Paletli bir vinç kullanılarak monte edilen nakliye kilidi sayesinde Akkuyu NGS uzmanları, 1.i ünitenin işletilmesi ve bakımı için gerekli olan buhar jeneratörlerine, reaktör üst parçasına, ana sirkülasyon pompalarına, birincil devre boru hatlarına ve diğer yüksek teknolojili ekipmanlara güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

Santralin çalışma aşamasında, kullanılmış nükleer yakıt içeren konteynerler, taze yakıtların bulunduğu variller ile taşıma ve işleme ekipmanları nakliye kilidinden taşınacak.

Ürün, yalnızca yetkili personelin iç mekana erişimini sağlamak için özel erişim kontrol sistemleriyle donatıldı.

İyonlaştırıcı radyasyon dedektörleri de güvenilir ve emniyetli çalışmayı sürdürmek için kilidin içerisine yerleştirilmiş durumda bulunuyor. Ekipman bakım ve onarımı için de kullanılarak zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olacak olan nakliye kilidi, Akkuyu NGS'nin daha verimli çalışmasına destek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, önemli bir teknolojik operasyonun daha tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nakliye kilidi, reaktörün iç koruma kabuğunun gücünü büyük ölçüde artıran, güçlü metal kablolardan oluşuyor. Önümüzdeki günlerde ekipmanın ön gerilme testlerine başlamayı planlıyoruz. Bu, Akkuyu NGS projesindeki Rus ve Türk uzmanların koordineli ve yoğun emek harcayarak gerçekleştirdikleri çalışmaların bir sonucudur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde nakliye kilidi tasarım konumuna yerleştirildi - Son Dakika

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