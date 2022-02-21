Üye Girişi
AKMİB, ocak ayında 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika

AKMİB, ocak ayında 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı

21.02.2022 10:06
AKMİB, ocak ayında 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117,7'lik artışla 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117,7'lik artışla 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, 2021'de 4,18 milyar dolarlık ihracat yapan AKMİB'in yeni yılda yüksek tempoda başlangıç yaptığını belirtti.

Kimya sektörünün ocak ayındaki 2,31 milyar dolarlık ihracat performansına AKMİB olarak yüzde 11,6 destek verdiklerini kaydeden Çağan, şöyle devam etti:

"Birliğimiz ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117,7'lik artışla 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı. Yılın ilk ayında 670 bin 269 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendiren birliğimiz, en fazla mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ihraç etti. Mineral yakıtlar ve yağlarda yüzde 178 artışla 297,9 milyon dolarlık, plastikler ve mamullerinde yüzde 69 artışla 58,5 milyon dolarlık, anorganik kimyasallarda yüzde 3 artışla 22 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Bu ayda ihracat hacminde en yüksek artışı yüzde 985 artış ve 13,9 milyon dolar değer ile gübrelerde elde ettik."

Çağan, birlik ihracatının ana pazarlarını Avrupa Birliği, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden oluştuğunu ifade etti.

Ocak ayında en fazla ihracatı Hollanda'ya yaptıklarını aktaran Çağan, "Bu ülkeye 8 bin 749 artış ve 104,7 milyon dolarlık ihracat yaptık. Hollanda'yı yüzde 185 bin 506 artış ve 54,2 milyon dolarla Singapur, yüzde 289 artış ve 43,1 milyon dolarla İspanya takip etti. Bu ayda ihracat hacminde en güçlü yükselişleri Singapur, Gana ve Hollanda pazarlarında elde ettik. Yüzde 23 bin 493 artış ve 13 milyon dolar ihracat değerine ulaştığımız Gana'nın ardından Birleşik Devletler ve İtalya pazarlarında da dikkat çekici artışlara imza attık." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
AKMİB, ocak ayında 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı AKMİB, ocak ayında 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı Amsterdam'da 'İslamofobi' raporu hazırlandı Amsterdam'da "İslamofobi" raporu hazırlandı Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, 'ben yapmadım' demişti! Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!

Hollanda, Akdeniz, İhracat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AKMİB, ocak ayında 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:33 Bir kadının işkence günlüğü: Ağzıma silahı dayadın, defalarca dövdün, eve kilitledin! 5 yıl önce asılı bulunan Medine Kara yaşadıklarını böyle yazmış!
10:29 NBA All-Star 2022'de Stephen Curry'den tarihi rekor!
10:26 Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında
10:23 AK Parti 2023'te seçmenini evden çıkarmakta zorlanabilir! "Oy vermeyeceğim" diyenler, kararsızların önüne geçti! Çoğu iktidar seçmeni!
10:07 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yem fiyatlarını görünce biz
09:44 İrem Derici aşkını ilan etti: Çok seviyorum
09:52 Hırsızlık değil, adeta film sahnesi! Hareket halindeki araçtan hırsızı çekti ama...
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
09:47 Oğlunun 9 arkadaşını istismar etti! Karşılığında onlara elektronik sigara hediye etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:42:01. #1.12#
SON DAKİKA: AKMİB, ocak ayında 424,7 milyon dolarlık dış satım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement