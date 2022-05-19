Aksa Akrilik'e Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde 7'nci ödül

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bu yıl 12.'sini düzenlediği Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Aksa Akrilik şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik gibi alanlardaki başarılarıyla ödüle layık bulunarak kazananlar listesine 7. kez girdi.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından düzenlenen 12. Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2. Şirket" unvanının sahibi oldu. 2021'e ait kurumsal yönetim derecelendirme notlarına göre yapılan değerlendirmeler sonucu 9,75 puan alarak ödül alan şirket, böylelikle üst üste 7. kez ödülü kazananlar arasına adını yazdırdı. Şirket kurumsal yönetim endeksine 2014'te dahil olmuştu.

Kurumsal Yönetim Ödülleri, şirketlerin yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin şekilde oluşturdukları, pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil şekilde gözettikleri, tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif şekilde yönettikleri ve kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini üst düzeyde sürdürdüklerini tescil etmesiyle önem taşıyor. - İSTANBUL