Aksa Doğalgaz 2024'te Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Doğalgaz 2024'te Büyümeye Devam Ediyor

Aksa Doğalgaz 2024\'te Büyümeye Devam Ediyor

Aksa Doğalgaz, 2024'ün ilk yarısında yatırım, şebeke uzunluğu ve abone sayısını artırdı.

30.10.2024 17:45
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Aksa Doğalgaz, yatırımlarını 2024'ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30, doğal gaz şebeke uzunluğunu yüzde 13, abone sayısını ise yüzde 11 oranında arttırdı.

Dünyanın etrafında bir tam tur dönen 45 bin kilometrelik doğal gaz dağıtım şebekesiyle 27 il merkezi ile 306 ilçe ve beldedeki 5 milyondan fazla abonesini doğal gazla buluşturan Aksa Doğalgaz, 2024 yılının ilk yarısında güçlü büyümesine devam etti. Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye listesinde 44'üncü sırada yer alan şirket, JCR Eurasia Rating tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci kapsamında üst üste üçüncü kez Uzun Vadeli Ulusal Notu "A+ (tr)/ (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu da "J1 (tr)/(Stabil Görünüm)" olarak en yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyesinde belirlendi. Hizmet ağını genişletmek için ülke genelinde gerçekleştirdikleri yatırım miktarını her geçen yıl daha da artıran şirket, 2002 yılında Kazancı Holding'in bir iştiraki olarak kuruldukları ilk günden bu yana istikrarlı ve planlı büyümesini sürdürüyor.

5 milyondan fazla mutlu abone

Aksa Doğalgaz, 2024'ün ilk yarısında bir önceki yıla göre yatırım tutarını yüzde 30,7 artırarak 1 milyar 698 milyon TL'ye çıkardı. Doğal gaz dağıtım şebekesini de yüzde 13,1 oranında büyüterek 45 bin 477 kilometreye, abone sayısını ise yüzde 11 artırarak 5 milyon 43 bin kişiye ulaştıran şirket, bu büyümeyi müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sağladığını açıkladı. Şirketin ayrıca, geçen yılın aynı döneminde 5,4 milyar standart metreküp olan doğal gaz dağıtım değeri, bu yılın ilk yarısında yüzde 4,8 artışla 5,7 milyar standart metreküpe yükseldi.

Birim konut bazlı en çok tüketim Van'da gerçekleşti

Faaliyet gösterdiği 21 bölgeyle ilgili tüketim verilerini açıklayan Aksa Doğalgaz'ın 2024'ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut bazında en çok tüketim yapan bölgesi Van olarak öne çıktı. Hane başı tüketimin 993 metreküp olduğu Van'ı sırasıyla 957 metreküple Ağrı ile 861 metreküple Gümüşhane ve Bayburt bölgeleri takip ederken, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden oluşan Çukurova bölgesi ise 477 metreküple hane başına en az tüketimin gerçekleştiği bölge oldu. 2024 yılının ilk yarısında konut bazlı tüketimde değerini en çok artıran bölge yüzde 25,6 artışla Şanlıurfa olarak öne çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayınladığı raporlara göre Türkiye'de ilk altı ayda 626 metreküp hane başına ortalama doğal gaz tüketimi gerçekleşti.

Kazancı Holding 2030 Global Aksa Stratejisi

Sürdürülebilir büyümeyi verimlilik artışı esasına dayandıran ve en büyük gücünün yüksek nitelikli insan kaynağı olduğunun bilinciyle hareket eden şirket personel sayısını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüterek 4 bin 412 kişiye çıkardı. Hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını ortaya koyan operasyonel verilerini paylaşan şirket, yüksek müşteri memnuniyetine, ülke ekonomisine katma değer sağlamaya ve insana, doğaya, sosyal yaşama saygı göstermeye odaklanıyor. Bu doğrultuda, Kazancı Holding'in 2030 Global Aksa Stratejisi çerçevesinde, kazanımlarıyla büyümeye ve gelişirken paydaşlarını da geliştirmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Enerji, Şebeke, Şebeke, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz 2024'te Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

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