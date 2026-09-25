Aksa Doğalgaz, kış öncesi bakım uyarısında hava menfezlerinin kapatılmamasını istedi - Son Dakika
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Aksa Doğalgaz, kış öncesi bakım uyarısında hava menfezlerinin kapatılmamasını istedi

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Aksa Doğalgaz, kış öncesi kombi, baca ve tesisattaki fleks bağlantılarının kontrolünü, hava menfezlerinin kapatılmamasını istedi. Bakım ve değişikliklerin sertifikalı firma veya yetkili servislerce yapılması gerektiği, arıza halinde dağıtım şirketine haber verilmesi istendi.

Aksa Doğalgaz, kış ayları öncesinde kombi bakımı, baca bağlantı sızıntılarının yaptırılması, doğal gaz tesisatındaki fleks bağlantıların kontrol edilmesi ve cihaz hava giriş menfezlerinin kapatılmaması konusunda kullanıcıları uyardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte doğal gaz kullanımı artmaya başlarken, ısınma sezonu öncesinde kombi, doğal gaz tesisatı ve baca sistemlerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

Düzenli yapılan bakımlar, cihazların verimli çalışmasına ve olası tehlikeli sorunların erken fark edilmesine katkı sağlarken, doğal gaz tesisatındaki bağlantıların kontrol edilmesi de güvenli kullanım açısından önem taşıyor.

Kombi, iç tesisat ve baca bakımlarının kış ayları başlamadan önce, sertifikalı firmalar ve cihazın yetkili servislerine periyodik olarak yaptırılması gerekiyor. Bakım sırasında cihazın genel çalışma durumu kontrol edilirken, ortaya çıkabilecek sorunların erken fark edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması sağlanabiliyor. Düzenli bakım aynı zamanda kombinin verimli çalışmasına ve kullanım ömrünün uzatılmasına katkıda bulunuyor.

Doğal gaz tesisatında kullanılan fleks bağlantıların kontrol edilmesi gerekiyor. Gözle görülmesi zor olan kılcal hasarlardan kaynaklı kaçak risklerinin de bu bakım esnasında tespiti hayati önem taşıyor.

Baca ve havalandırma sistemleri kontrol edilmeli

Kombinin bulunduğu alanın ve baca bağlantı sisteminin ilgili teknik kurallara uygunluğunun korunması önem taşıyor. Baca bağlantılarında herhangi bir gevşeme, hasar veya sızdırma görülmesi halinde kullanıcıların müdahale etmek yerine yetkili kişilerden destek alması gerekiyor.

Özellikle kombilerin kapalı balkon veya teras gibi alanlarda bulunması halinde, bacalarının mutlaka dışarıya kadar uzatılması, baca bağlantı elemanlarının sızdırma yapmayacak şekilde sabitlenmiş olması ve yıl içerisinde gözle düzenli olarak kontrol edilmesi önem taşıyor. Doğal gaz cihazlarının bulunduğu alanlarda bulunan hava giriş menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerekiyor.

Kombi ve tesisatta yapılacak değişiklikler sertifikalı firmalar tarafından gerçekleştirilmeli

Kombi ve baca sistemlerinde yetkisiz kişiler tarafından yapılacak bilinçsiz değişikliklerin güvenlik açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken Aksa Doğalgaz, işlemlerin sertifikalı firmalar ile yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahaleler, tesisatın ve cihazın güvenli çalışmasını olumsuz etkileyebilecek riskler oluşturabiliyor.

Aksa Doğalgaz, kış aylarında doğal gazın güvenli ve verimli kullanılabilmesi için kullanıcıların bakım ve kontrollerini kış sezonu başlamadan önce yaptırmalarını, herhangi bir arıza, koku veya güvenlik riski fark etmeleri halinde ise kendi başlarına müdahale etmek yerine dağıtım şirketine mutlaka haber vermeleri gerektiğini belirtti.

Sertifikalı firma veya cihaz yetkili servislerinden yapılan işlerle ilgili belge alınması ve saklanması gerektiğine işaret eden Aksa Doğalgaz, sertifikalı firma ve cihaz yetkili servislerinin yaptıkları kontrol ve işlerle değiştirdikleri parçalarla ilgili düzenleyecekleri belgelerin, garanti ve daha sonra oluşabilecek sorunlarda tüm kullanıcılar için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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