Aksa Doğalgaz Yatırımları Yüzde 30 Arttı

Ekonomi

Aksa Doğalgaz, yatırımlarını yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, doğal gaz şebeke uzunluğunu yüzde 13, abone sayısını ise yüzde 11 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 bin kilometrelik doğal gaz dağıtım şebekesiyle 27 il merkezi ile 306 ilçe ve beldedeki 5 milyondan fazla abonesini doğal gazla buluşturan Aksa Doğalgaz, yılın ilk yarısında güçlü büyümesini sürdürdü.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye listesinde 44'üncü sırada yer alan Aksa Doğalgaz, JCR Eurasia Rating tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci kapsamında üst üste üçüncü kez Uzun Vadeli Ulusal Notu "A+ (tr)/ (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu da "J1 (tr)/(Stabil Görünüm)" olarak en yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyesinde belirlendi.

Aksa Doğalgaz, yılın ilk yarısında önceki yıla göre yatırım tutarını yüzde 30,7 artırarak 1 milyar 698 milyon liraya çıkardı. Doğal gaz dağıtım şebekesini yüzde 13,1 büyüterek 45 bin 477 kilometreye, abone sayısını ise yüzde 11 artırarak 5 milyon 43 bin kişiye ulaştıran Aksa Doğalgaz, bu büyümeyi müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sağladığını açıkladı.

Aksa Doğalgaz'ın ayrıca, geçen yılın aynı döneminde 5,4 milyar standart metreküp olan doğal gaz dağıtım değeri, bu yılın ilk yarısında yüzde 4,8 artışla 5,7 milyar standart metreküpe yükseldi.

Konut bazlı en çok tüketim Van'da gerçekleşti

Faaliyet gösterdiği 21 bölgeyle ilgili tüketim verilerini açıklayan Aksa Doğalgaz'ın yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre konut bazında en çok tüketim yapan bölgesi Van olarak öne çıktı. Hane başı tüketimin 993 metreküp olduğu Van'ı, sırasıyla 957 metreküple Ağrı ile 861 metreküple Gümüşhane ve Bayburt bölgeleri takip ederken, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinden oluşan Çukurova bölgesi ise 477 metreküple hane başına en az tüketimin gerçekleştiği bölge oldu.

2024'ün ilk yarısında konut bazlı tüketimde değerini en çok artıran bölge yüzde 25,6 artışla Şanlıurfa olarak öne çıktı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yayımladığı raporlara göre Türkiye'de ilk altı ayda hane başına ortalama 626 metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti.

Kazancı Holding 2030 Global Aksa Stratejisi

Sürdürülebilir büyümeyi verimlilik artışı esasına dayandıran ve en büyük gücünün yüksek nitelikli insan kaynağı olduğunun bilinciyle hareket eden Aksa Doğalgaz personel sayısını da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüterek 4 bin 412 kişiye çıkardı. Hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını ortaya koyan operasyonel verilerini paylaşan Aksa Doğalgaz, yüksek müşteri memnuniyetine, ülke ekonomisine katma değer sağlamaya ve insana, doğaya, sosyal yaşama saygı göstermeye odaklanıyor. Bu doğrultuda, Kazancı Holding'in 2030 Global Aksa Stratejisi çerçevesinde, kazanımlarıyla büyümeye ve gelişirken paydaşlarını da geliştirmeye devam ediyor.