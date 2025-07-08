Aksa Enerji, Özbekistan'da Yeni Santrali Devreye Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Enerji, Özbekistan'da Yeni Santrali Devreye Aldı

Aksa Enerji, Özbekistan\'da Yeni Santrali Devreye Aldı
08.07.2025 11:39
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Aksa Enerji, Özbekistan'da 430 MW kapasiteli santrali tam kapasiteyle faaliyete geçirdi.

Aksa Enerji, Özbekistan'ın Talimercan bölgesinde inşa ettiği 430 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralini tam kapasiteyle devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce devreye alınan Taşkent A, B ve Buhara santrallerinin ardından gerçekleştirilen Talimercan santrali yatırımıyla, Özbekistan'ın enerji ihtiyacına önemli ölçüde destek sağlanıyor.

Yaptığı yatırımlarla Özbekistan'ın en büyük Türk yatırımcısı konumuna yükselen Aksa Enerji, Talimercan bölgesinde inşa ettiği 430 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralini tam kapasiteyle hizmete aldı. Şirketin bölgedeki enerji üretim kapasitesi de 1220 megavata yükseldi. Böylelikle şirketin 7 ülkede toplam kurulu gücü ise 3 bin 124 megavata ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, santralin Aksa Enerji'nin küreselleşme yolculuğunda yeni bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin tam kapasiteye ulaşması, bizim için son derece gurur verici bir adımdır. Bu projeyle birlikte uzmanlığımızı, operasyonel mükemmelliğimizi ve yenilikçi mühendislik anlayışımızı uluslararası enerji arenasında bir kez daha ortaya koyduk. Özbekistan hükümeti ve Özbekistan Ulusal Elektrik Şirketi ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu yatırım aynı zamanda Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerinin güçlenmesine de hizmet etmektedir. Şirketimizi ülkenin en büyük Türk yatırımcısı konumuna taşıyan bu santral, enerji arz güvenliğinin yanı sıra yerel istihdamı artırarak tedarik zincirini güçlendirecek ve bölgenin hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu başarıdan aldığımız güçle, farklı coğrafyalarda yeni projeler ve yatırımlarla küresel enerji piyasalarına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Aksa Enerji, 2030 Global Stratejisi kapsamında yeni yatırımlarla uluslararası çapta enerji arz güvenliğine hizmet etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Aksa Enerji, Özbekistan'da Yeni Santrali Devreye Aldı - Son Dakika

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