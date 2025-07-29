Aksa Jeneratör'den Enerji Depolama Atılımı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Jeneratör'den Enerji Depolama Atılımı

29.07.2025 12:06
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Aksa, EVE ile Aksa BESS'i kurarak Türkiye'de büyük ölçekli enerji depolama projelerine imza atıyor.

Enerji depolama sistemleri alanında adım atan Aksa Jeneratör, batarya üreticilerinden EVE ortaklığıyla Aksa Batarya Enerji Depolama Sistemleri (Aksa BESS) şirketini kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji depolama sistemlerinin üretimi, tedariki, uçtan uca projelendirilmesi ve mühendislik hizmetleri alanlarında faaliyet gösterecek olan Aksa BESS, Türkiye'nin enerji dönüşümünde önemli bir sayfa açacak projelere anahtar teslim çözümler sunacak.

Ayrıca Aksa BESS, EVE batarya teknolojilerinin Türkiye'deki uygulama, entegrasyon ve proje geliştirme faaliyetlerinin doğrudan temsil edildiği çözüm merkezi olacak.

Aksa BESS, toplamda 172 megavatsaat kapasiteye sahip üç büyük ölçekli enerji depolama projesi için sözleşme imzaladı. Bu projelerden ikisi toplam 110 megavatsaat kapasiteye sahip Güneş Enerjisi Santraline Bütünleşik Elektrik Depolama Tesisi, üçüncüsü ise 62 megavatsaat kapasiteli Müstakil Elektrik Depolama Tesisi olarak planlandı.

Tüm projelerde ürün tedariki, mühendislik ve projelendirme süreçleri anahtar teslim olarak Aksa BESS tarafından yürütülecek. Bu yönüyle Aksa BESS, Türkiye'de kurumsal ölçekte ilk defa bu büyüklükte enerji depolama projelerine ürün tedariki gerçekleştiren şirket olacak.

2026'nın ilk yarısında tamamlanması hedeflenen projeler, Türkiye'de bu kapasitede uygulanacak ilk projeler arasında yer alacak. Hayata geçirilecek projelerle, Aksa BESS yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu destekleyecek, şebeke esnekliğini artıracak ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa BESS Genel Müdürü Deniz Şeker, enerji depolama alanında güçlü ve sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla kurdukları şirketle bu alandaki ilk büyük adımlarını attıklarını belirterek, "Dünya çapında lider firmalar arasında yer alan EVE firmasıyla gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklık, yalnızca Aksa için değil, Türkiye enerji sektörü açısından da önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Toplam 172 megavatsaat kapasiteye sahip üç büyük ölçekli proje kapsamında temin edilecek enerji depolama sistemlerimizle bu süreci başlatıyoruz. Büyük ölçekli enerji depolama sistemlerini hayata geçirirken, müşterilerimizin güvenilir çözüm ortağı olmanın gururunu da yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Aksa Jeneratör, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Jeneratör'den Enerji Depolama Atılımı - Son Dakika

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