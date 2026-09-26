Aksa Ordu Giresun'un 2026 yatırım tavanı 107 milyon 751 bin 379 lira oldu - Son Dakika
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Aksa Ordu Giresun'un 2026 yatırım tavanı 107 milyon 751 bin 379 lira oldu

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EPDK'nin kurul kararıyla Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2026 yatırım tavanı 107 milyon 751 bin 379 lira oldu. Kararda, 2022-2026 perakende satış tarifelerine esas yatırım tavanı revize edilirken ilave yatırım tavanı 63 milyon 10 bin 830 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2026 yılı yatırım tavanını 107 milyon 751 bin 379 lira olarak belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2022 ve 2026 yılları arası perakende satış tarifelerinde esas alınan yatırım tavanı revize edildi. Şirketin 2026 yılı yatırım tavanı 107 milyon 751 bin 379 lira, ilave yatırım tavanı ise 63 milyon 10 bin 830 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA
Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEkonomiGiresunEnerjiFinansOrduSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksa Ordu Giresun'un 2026 yatırım tavanı 107 milyon 751 bin 379 lira oldu - Son Dakika
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