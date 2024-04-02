31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın güvenini kazanarak ustalık dönemine başlayan Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ettiğini belirterek, "Yeni görev sürecimizi en verimli şekilde değerlendirmek için çok çalışacağız" dedi.
5 yıllık görev süreci içerisinde 125 projeyi hayata geçiren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehre değer katacak yeni belediye hizmet binası başta olmak üzere tüm projelerin planlamalar doğrultusunda ilerlediğini söyledi. Yeni dönemin en verimli şekilde geçirilerek hem devam eden projelerin tamamlanması hem de 41 yeni projenin başlatılması için en güzel şekilde değerlendireceklerini belirten Başkan Dinçer, "Pazar günü yapılan yerel seçimlerde hemşehrilerimiz devam eden projelerimizi tamamlamamız ve yeni projelerimizi hayata geçirmemiz için bizlere yetki verdi. Bu bizim için büyük bir gururdur. Biz de onların emanetini en güzel şekilde değerlendirmek için yeni dönemi en güzel şekilde değerlendireceğiz. Devam eden projeleri en kısa zamanda hizmete alacağız. Seçim vaatlerimizden olan 41 yeni projeyi de tamamlayarak hemşehrilerimize verdiğimiz sözümüzü tutmuş olacağız. Şuan bilindiği üzere Hamidiye Kentsel Dönüşüm Alanında temel atma ve betonlama çalışması devam ediyor. Yeni belediye hizmet binamızda ise kaba inşaatımızı büyük oranda tamamladık. İnce işçilik ve iç tefrişatının tamamlanmasının ardından taşınmaya başlamayı planlıyoruz. Millet Bahçelerimizde yaza hazırlıklar devam ediyor. Yaya üst geçidi projemiz için ihale sürecini tamamladık. Yakın zaman içerisinde inşaat çalışmalarını başlatacağız. İşimizin çok zamanımızın az olduğunu bilincinde olarak yeni dönemi en verilim şekilde değerlendireceğiz. Bize güvenen hemşerilerimizin güvenini boşa çıkartmayacağız" diye konuştu. - AKSARAY
Son Dakika › Ekonomi › Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ediyor - Son Dakika
Yozgat'ta bir üretici tarafından yetiştirilen Şili kökenli Araucana cinsi tavukların mavi ile yeşil renk tonlarındaki yumurtaları ilgi görüyor. Araucana cinsi tavukların tanesi 400-500 liradan, yumurtası ise 15-20 liradan satılıyor. Fatih Mahallesinde yaşayan Ahmet Arslan, evinin bahçesinde hobi amaçlı Araucana cinsi tavuklar besliyor ve ailesinin organik yumurta ihtiyacını karşılıyor. Arslan, yeşil yumurtaların yüksek protein değeri ve besleyici özelliği nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Tekirdağ İrtibat Bürosu, IPARD 3 bilgilendirme toplantısı düzenledi. Programda, TKDK'ya yapılacak başvuruların önemi vurgulandı ve Tarım, Trakya'da gelişmiş ve verimli topraklara sahip olduğu belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü ise projelerin üretimini beklediklerini ifade etti.
Elazığ Belediyesi tarafından kurulan kullanılmış giysi kumbarası, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Kumbarada biriktirilen tekstil ürünleri gece saatlerinde talan edildi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, bayram öncesinde alışveriş yapacak olan vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarırken güvenilir mahalle esnafından alışveriş yapılması tavsiyesinde bulundu. Dere, vatandaşları esnaf ve sanatkarların ürünlerini tercih etmeye çağırdı ve sağlıksız ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Trabzon, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olarak, Nevruz Bayramı tatili için İran'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. İranlı turistler, Trabzon'daki otellerde yoğunluk oluşturarak, tarihi mekanları, mağazaları, lokantaları ve alışveriş merkezlerini hareketlendiriyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, İranlı turistlerin ilgisinin artmasıyla birlikte Trabzon'da Nevruz Bayramı'nın da kutlanmasını planladıklarını belirtiyor. Trabzon'un turizm potansiyeli ve İranlı turistlerin ilgisi, Trabzon-Tahran seferlerinin başlatılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Trabzon ve İran arasındaki ticari ilişkilerin artırılması ve yeni turizm destinasyonları oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ambalajları kontrol edildi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, denetimlerin amacının vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında, ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla gıda sektöründeki iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 2 bin 896 iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bugün ise 250 iş yerini denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimde hijyen, etiket bilgileri, paketlenme durumu gibi konular incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'yı Sultanlar Ligi'nde başarıyla temsil eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'un yıllık maliyetinin üç katına çıktığını söyledi. Uysal, bu mali tablonun mevcut sponsorluk yapısında devam ettirilemeyeceğini belirterek, kentin tüm kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerini takıma 'acil' destek olmaya çağırdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?