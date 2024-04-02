Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ediyor

Ekonomi

31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın güvenini kazanarak ustalık dönemine başlayan Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerin olduğu yerden devam ettiğini belirterek, "Yeni görev sürecimizi en verimli şekilde değerlendirmek için çok çalışacağız" dedi.

5 yıllık görev süreci içerisinde 125 projeyi hayata geçiren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehre değer katacak yeni belediye hizmet binası başta olmak üzere tüm projelerin planlamalar doğrultusunda ilerlediğini söyledi. Yeni dönemin en verimli şekilde geçirilerek hem devam eden projelerin tamamlanması hem de 41 yeni projenin başlatılması için en güzel şekilde değerlendireceklerini belirten Başkan Dinçer, "Pazar günü yapılan yerel seçimlerde hemşehrilerimiz devam eden projelerimizi tamamlamamız ve yeni projelerimizi hayata geçirmemiz için bizlere yetki verdi. Bu bizim için büyük bir gururdur. Biz de onların emanetini en güzel şekilde değerlendirmek için yeni dönemi en güzel şekilde değerlendireceğiz. Devam eden projeleri en kısa zamanda hizmete alacağız. Seçim vaatlerimizden olan 41 yeni projeyi de tamamlayarak hemşehrilerimize verdiğimiz sözümüzü tutmuş olacağız. Şuan bilindiği üzere Hamidiye Kentsel Dönüşüm Alanında temel atma ve betonlama çalışması devam ediyor. Yeni belediye hizmet binamızda ise kaba inşaatımızı büyük oranda tamamladık. İnce işçilik ve iç tefrişatının tamamlanmasının ardından taşınmaya başlamayı planlıyoruz. Millet Bahçelerimizde yaza hazırlıklar devam ediyor. Yaya üst geçidi projemiz için ihale sürecini tamamladık. Yakın zaman içerisinde inşaat çalışmalarını başlatacağız. İşimizin çok zamanımızın az olduğunu bilincinde olarak yeni dönemi en verilim şekilde değerlendireceğiz. Bize güvenen hemşerilerimizin güvenini boşa çıkartmayacağız" diye konuştu. - AKSARAY