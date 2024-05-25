Aksaray Belediyesi Atık Toplama Ayırma Tesisi ile Geri Dönüşümü Sağlıyor

Ekonomi

Aksaray Belediyesinin Atık Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ile I. Sınıf Atık Getirme Merkezinde toplanan geri dönüşebilen atıklar ayrıştırılarak hem çevreye vereceği zararların önüne geçiliyor hem de ayrıştırılan maddeler ekonomiye tekrar kazandırılıyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Tesislerimizde her türlü atığı kaynağa dönüştürüyoruz" dedi.

Sıfır atık projesine destek vermek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir inşa etmek için hayata geçirilen Atık Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ile I. Sınıf Atık Getirme Merkezinde haftada 120 ton atığın ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması sağlanıyor. Sürdürülebilir atık yönetimi amacı ile hayata geçirilen toplama ayırma tesisinde geri dönüşebilen cam, kağıt, metal, plastik gibi atıklar ayrıştırılıyor. Ayrıştırılmak üzere işletmeye gelen hammadde miktarı her gün artarak devam ediyor. Mevcutta günlük 18 ton atığın toplanıp ayrıştırıldığı tesis, tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 60 ton atığı ayrıştırılabilecek. İstihdam kaynağı da oluşturulan tesiste kadın istihdamının desteklenmesi için çalışanların yüzde 50'sinin kadınlardan oluşmasına dikkat edildi. Üreten belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projelerden biri olan Atık Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ve I. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde geri dönüşümden elde edilen mali gelirler halkın hizmetlerinde kullanılmak üzere belediye bütçesine ek bir getiri sağlıyor. Ayrıca cam, kağıt, metal, plastik gibi toprakta uzun yıllar yok olmayan ve doğaya zararlı atıklar da ekonomiye tekrar kazandırılmış oluyor.

Toplama merkezde yapılan araştırmalara göre 1 ton atık kağıt 17 ağacı kesilmekten kurtarıyor. Tesiste günlük toplanan toplam 18 Ton atık kağıt ile yaklaşık 250 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Atıkların dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması ve çevre bilinci oluşturulması konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için çeşitli eğitim projeleri de düzenleyen Aksaray Belediyesi, öğrencilere ayrıştırma tesisini de gezdiriyor. Proje kapsamında çevre bilinci ve sıfır atık farkındalığının oluşturulması amacı ile tesiste gerçekleştirilen faaliyetler öğrencilere anlatılıyor. Tesis içerisinde cam, kağıt, metal, plastik gibi atıkların tekrar kullanılması için yapılan sınıflandırma işlemlerini çocuklar tek tek inceliyorlar. Çocuklara çevre kirliliğinin doğaya verdiği zararları ve bu durumun neden olduğu çevresel problemleri gözlemlemeleri için geri dönüşüm ve sıfır atığın önemi anlatılıyor. Çocuklara günlük hayatlarında kullandıkları ürünlerin kullanıma hazır hale gelmesinin kolay olmadığı vurgusu yapılıyor.

Tesisi ziyaret eden çocukların çevre konusunda motivasyonunu ve duyarlılığını artırmak adına Belediye Başkanı Evren Dinçer'in imzaladığı teşekkür belgesi veriliyor. Atıkları hiçbir zaman çöp olarak görmediklerini belirten Başka Dinçer, "Dünyada hızla artan nüfus artışı ve tüketim sürdürülebilir atık yönetimlerini de zaruri hale getirdi. Bizler de ülke genelinde başlatılan sıfır atık kampanyasına destek olmak için yenilikçi projeler ürettik. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz çevreci projelerle çevre kirliliğinin önüne geçmenin yanı sıra toplanan ham maddelerle şehrimizin ekonomisine de destek olduk. Biz hiçbir atığı çöp olarak görmüyoruz. Her türlü atığı tesislerimizde bir kaynağa dönüştürüyoruz" dedi. - AKSARAY