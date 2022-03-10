Aksaray Belediyesi fırsatçılığa geçit vermiyor - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi fırsatçılığa geçit vermiyor

10.03.2022 00:57
Aksaray Belediyesi fırsatçılığa geçit vermiyor

Aksaray Belediyesi haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için marketlerde ve pazar alanlarında yaptığı denetimleri sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için marketlerde ve pazar alanlarında yaptığı denetimleri sürdürüyor.

Vatandaşların ekonomilerini korumak ve ürün tedarikinde yaşayabilecekleri zorlukların önüne geçmek için başlatılan denetimlerle raf fiyatı ve kasa fiyatı karşılaştırması yapılıyor. Ayrıca stokçuluğun önüne geçilebilmesi için stoklardaki ürünlerde değerlendiriliyor. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, marketlere giderek bir evin temel ihtiyaçlarını alışveriş sepetine koyuyor, kasada tek tek kontrol ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde usulsüz bir uygulama ile karşılaşıldığında tutanak tutularak idari işlem uygulanıyor. Aksaray Belediyesi her alanda olduğu gibi denetimleri de vatandaşların refahını ve ekonomilerini korumak için yapıldığını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Dinçer fırsatçılığa geçit vermeyeceklerinin altını çizdi. - AKSARAY

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Aksaray, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray Belediyesi fırsatçılığa geçit vermiyor - Son Dakika


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