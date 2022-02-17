Üye Girişi
Aksaray Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika

Aksaray Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

17.02.2022 11:09
Aksaray Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin ardından Aksaray Belediyesi içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin ardından Aksaray Belediyesi içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesinde su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı. - AKSARAY

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Evren Dinçer, Aksaray, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:16 17 Şubat 2022 Perşembe günü yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 825 liradan işlem görüyor
12:14 FETÖ şüphelisi, dolabın arkasında gizlenebileceğini düşünüyordu! İşte böyle yakalandı
12:10 Yaşamını yitiren Arif Şentürk'ün son görüntüsü ortaya çıktı
12:08 Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır
11:56 Türkiye'nin dış borcu 171,6 milyar dolar! Bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor
11:56 Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
11:41 Yüzüğün fiyatı evlenme teklifinin önüne geçti! Oğuzhan Koç bonkör çıktı
11:41 Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
11:38 Galatasaray ve Pasquale Sensibile anlaştı! Peki, yeni sportif direktör ne kadar kazanacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:23:48. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement