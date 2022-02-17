Aksaray Belediyesi sudaki KDV'yi yüzde 1'e düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin ardından Aksaray Belediyesi içme suyu kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesinde su abonelerinden alınan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı. - AKSARAY