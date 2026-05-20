Aksaray'da Kurbanlık Hayvan Pazarı Hareketlendi

20.05.2026 14:45
Aksaray'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvan satışları başladı.

Aksaray'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi küçük ve büyükbaş hayvanlar, hayvan pazarında yerini aldı. Bayram nedeniyle hayvan pazarında hareketlilik yaşanırken, büyükbaş hayvan en düşük 130 bin liradan, küçükbaş hayvan ise en düşük 15 bin liradan satılıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Aksaray'ın hayvan pazarında da hareketlilik başladı. Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler ile kurbanlık hayvan almak isteyen vatandaşların bir araya geldiği hayvan pazarında kurbanlıklar satış için görücüye çıktı. Küçükbaş hayvanların en düşük 15 bin liradan, büyükbaş hayvanların ise en düşük 130 bin liradan satışa çıktığı pazarda vatandaşlar bütçelerine göre kurbanlık hayvanlarını alıyor. Üreticilerin piyasanın durgunluğundan şikayet ettiği pazar yerinde bazı üreticiler siftah bile yapamadıklarını belirtirken, bazı üreticiler de vatandaşların bütçesine göre kurban aldığını söyledi. Sıkı pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarında kurbanlık almaya gelen Adem Ademoğlu (52), "Kurbanlığımızı aldık inşallah. 230 bin liraya, 5 kişilik bir hayvan aldık. Geçen yıla göre bence fiyatlar makul" dedi.

"Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 800 bin civarında hayvan kurbanlık olarak kesiliyor"

Öte yandan, uzmanlar da vatandaşları kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilmesi gereken konularda uyardı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 2. Başkanı Önder Yıldız, Türkiye'de yaklaşık olarak 2 milyon 800 bin civarında hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini belirterek, "Kurban Bayramı'nda yaklaşık 800 bin civarında büyükbaş hayvan ile 2 milyon civarında küçükbaş hayvan kurbanlık olarak kesilmekte. Bu da total hayvan varlığımızı dikkate aldığımızda ciddi rakamlara ulaşıyor. Kurbanların temini, kesilecek yerler, alınacak yerler, kesimi yapacak kişiler, kesim sonrası parçalama ve muhafaza yöntemleri toplum sağlığımızı hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıkların kontrolü açısından da son derece önemli bir konu" dedi.

"Vatandaşlarımızın özellikle hayvan sağlığına dikkat etmesi gerekir"

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken konulara değinen Yıldız, "Vatandaşlarımız kurban alırken hayvanların sağlıklı olmalarına özellikle dikkat etmesi gerekir. Gebe olan hayvanların kurbanlık olarak kesilmemesi, tüyleri karışık olmayan, mat olmayan hayvanları temin etmeleri gerekiyor. Öte yandan öksüren, ağzı, burnu akan, derileri dökülmüş, derilerinde yaralar olan, memeleri olmayan, boynuzu kırık ve dışarıdan baktığımızda fiziki olarak görünümü ile ilgili aksaklık olan, topal olan veya halkımızı rahatsız eden durumlar olduğunda bunların alınmamasını öneriyoruz" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

