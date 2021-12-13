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Aksaray'da sosyal konutlar için ilk adım atıldı - Son Dakika

Aksaray'da sosyal konutlar için ilk adım atıldı

13.12.2021 15:43
Aksaray'da sosyal konutlar için ilk adım atıldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in girişimleriyle Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde dar gelirli ailelere yönelik yapılacak sosyal konut projesinin temel kazısı başladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in girişimleriyle Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde dar gelirli ailelere yönelik yapılacak sosyal konut projesinin temel kazısı başladı. İstiklal Mahallesinde hayata geçecek sosyal konutlar, 2+1 ve 3+1 daire tipinde yöresel mimariye uygun olarak inşa edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için başlatılan proje kapsamında Aksaray'a inşa edilecek 694 adet konutun yapımına başlandı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal medya hesabından seçim vaatleri arasında yer alan Dar Gelirli Ailelere Konut Projesi için ilk adımın atıldığını duyurdu. İstiklal Mahallesinde yapılacak sosyal konut projesinin temel kazısının başladığını duyuran Başkan Dinçer sosyal medya hesaplarından, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan ve dar gelirli vatandaşlarımız için hayata geçireceğimiz sosyal konut projemizde ilk kazma vuruldu" paylaşarak sosyal konutların müjdesini verdi.

Sosyal konut projesinin takipçisi olacaklarını belirten Başkan Dinçer, "Belediyemiz ve TOKİ işbirliğinde çok önemli bir projeyi daha şehrimizde başlatarak düşük maliyetle dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız. Bu projeden faydalanacak hak sahipleri kira öder gibi ev sahibi olacak. Sosyal Konut Projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Aksaray'da sosyal konutlar için ilk adım atıldı
Aksaray'da sosyal konutlar için ilk adım atıldı
Aksaray'da sosyal konutlar için ilk adım atıldı

Evren Dinçer, Aksaray, konut, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da sosyal konutlar için ilk adım atıldı - Son Dakika Ekonomi


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