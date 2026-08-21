Aksaray\'dan 500 Ton Bal İhracı

AKSARAY'da arıcılar, ayçiçeği tarlalarının bulunduğu alanlarda kurulan kovanlardan elde edilen yaklaşık 500 ton balı, Belçika, Hollanda ve Japonya'ya ihraç ediyor. Aksaray Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, "Sarı, çok hoş kokulu ve kaliteli bir baldır. Özellikle Japonya'ya satılan ballardan birisidir. Tüccarlar, 'Japonya'ya göndereceğiz' diye bizden topluyorlar" dedi.

Aksaray, 160 bin 290 hektar alanda 55 bin 732 ton ayçiçeği üretimi ile Türkiye'de 2025 yılında 3'üncü sırada yer alırken, 32 bin kovanla arıcılar ürettikleri yaklaşık 500 ton balı Belçika, Hollanda ve Japonya'ya ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

AKSARAY'DAN AVRUPA'YA İHRACAT

Aksaray Arıcılar Birliği Başkanı Refik İçli, şehirde üretilen ayçiçeğinin çerez ve yağ üretiminin yanı sıra bal üretiminde de kullanıldığını belirtti. İçli, "Şehrimizde ayçiçeğinden elde edilen ballar, özellikle Avrupa ülkeleri ile Japonya'ya ihraç edilmektedir. Türkiye'de yaklaşık 20-25 bin ton bal ihracatı olur. Bunun 3-4 bin tonu ayçiçeği balıdır. 17-18 bin tonu çam balı, geri kalanı ise yayla ballarıdır. Aksaray'da ayçiçeği balı ihraç ediliyor. Yenikent, Yeşilova ile Eskil bölgesi, bir il büyüklüğündedir. Buralara dışarıdan gezginci arıcılar yaklaşık 25 bin koloniyle, Aksaraylı arıcılarımız ise 7-8 bin koloniyle gider. Bu ballar tüccarlar tarafından toplu olarak alınır. Tahliller ve analizlerin ardından ihraç edilir" dedi.

'SARI VE ÇOK HOŞ KOKULU BİR BALDIR'

Aksaray'dan yaklaşık 500 ton ayçiçeği balı ihraç edildiğini ifade eden İçli, "Şu anda arılar, ayçiçeği tarlalarında. Ayçiçeği balı, çok değerli bir bal türüdür. Ancak ayçiçeği balı, polenleri iri olduğu için çabuk donar. Çabuk donduğu için vatandaşlarımız genelde hileli bal olduğunu düşünürler ancak değildir. Sarı, çok hoş kokulu ve kaliteli bir baldır. Bu bal, Belçika ve Hollanda'da çok fazla satılır. Özellikle Japonya'ya satılan ballardan birisidir. Tüccarlar, 'Japonya'ya göndereceğiz' diye bizden topluyorlar" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 18 AY DONMAZ'

Türkiye'de ayçiçeği balının daha çok sıvı olarak tüketildiğini belirten İçli, "İşlenip filtre edilip dolduruluyor. Bu şekilde yaklaşık 18 ay donmaz. Avrupa ülkelerinde daha çok krema bal olarak tüketiliyor. Çok ince kristaller halinde doldurulup, makinelerden geçirilince özellikle kahvaltılarda Avrupa'da sevilen bir bal türüdür. Bu balları üreticilerimiz tenekelere doldurup toptan satıyor" dedi.