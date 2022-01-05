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Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi - Son Dakika

Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi

05.01.2022 12:00

Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray destekleme programı çerçevesinde verdiği 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi oldu.

Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi

AKSARAY - Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray destekleme programı çerçevesinde verdiği 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi oldu. Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak işlendiği kentte onay alan 22 milyon liralık 257 projenin 11 milyon lirası devlet tarafından karşılandı.

Devlet destekli projelerle her yıl büyük bir ivme kazanarak gelişen tarım ve hayvancılık sektörü üreticilerin yüzünü güldürüyor. Hibe desteklemeleri ile kendilerine işletmeler kuran üreticiler kendi işlerinin patronu oldu.

Konuyla ilgili bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın yürütmüş olduğu büyük ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımcıların desteklenmesi programı kapsamında 25 Haziran tarihinde bakanlığımız tarafından tebliğ yayınlandı. Bu kapsamda ilimizde çiftçilerimizden, üreticilerimizden projeler aldık. 260 adet proje başvurusu oldu. Bu projelerimizden 257 tanesi müdürlüğümüz tarağından onaylanıp bakanlığımıza gönderildi ve bakanlığımız tarafından da onaylandı. Toplam bütçesi 22 Milyon TL idi. Bu kapsamda 11 Milyon 285 bin TL'sini çiftçilerimize hibe olarak verdik. Bu 257 projeyle Türkiye'de 2. olduk. Proje kapsamında ahır ve ağıl desteğimiz yüzde 50 hibeli, yem karma makinesi, gübre sıyırıcı, otomatik suluklar, süt soğutma tankları, süt sağım makineleri gibi bunları çiftçilerimize yüzde 50 hibeli verip onların ürettiği ürüne değer katmak ve onların geçimlerini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu projelerimizin onaylanmasını sağlayan, bize destek veren Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Hayvancılık Genel Müdürümüz Zekeriya Erdurmuş Beye, valimize ve bütün vekillerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Armutlu Köyünde üreticilik yapan Osman Tosun ise, desteklemelerle kendine bacasız bir fabrika kurduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın bize vermiş olduğu hibe, yem karmamız 8 metreküp, süt soğutma tankımız, kaşağımız, suluğumuz. Önce hiçbir yeşimiz yokken devletimizden Allah razı olsun bize bu imkanları sundu, bize bunları yüzde 50 hibe ile verdi. Tarım ve Orman Bakanlığımıza, valimize sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi
Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi
Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi
Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi
Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi
Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi

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Aksaray, Türkiye, Haziran, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Aksaray hayvancılıkta 22 milyon liralık 257 projeyle Türkiye 2'ncisi - Son Dakika
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