Aksaray'ın Gücünkaya köyünde seracılık yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Aksaray'ın Gücünkaya köyünde seracılık yaygınlaşıyor

Aksaray\'ın Gücünkaya köyünde seracılık yaygınlaşıyor

Aksaray'ın merkeze bağlı bin 300 nüfusa sahip Gücünkaya köyünde yaşayan köy halkı seracılık yaparak geçimini sağlıyor. Köyde her evin önünde en az 2 adet sera bulunurken, köy halkı domates, salatalık, biber, patlıcan gibi tüm sebzelerin yanı sıra fide üreterek satışa sunuyor. Köyün gelir kaynağı olan seracılık, çocukluktan beri yapılan bir meslek olarak devam ediyor.

27.04.2024 10:39
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Aksaray'ın merkeze bağlı bin 300 nüfusa sahip Gücünkaya köyünde yaşayan köy halkı seracılık yaparak geçimini sağlıyor.

Nüfusun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da her geçen yıl gelişen tarım ve hayvancılık büyümeye devam ediyor. Merkeze bağlı bin 300 nüfuslu Gücünkaya köyünde ise köy halkı seracılık yaparak geçimini sağlıyor. Hemen her evin önünde en az 2 adet sera bulunurken, köy halkı domates, salatalık, biber, patlıcan gibi tüm sebzelerin yanı sıra fide üreterek satışa sunuyor.

Çocukluklarından beri seracılık yaptıklarını anlatan Serpil Ok (50), "Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Köyümüzün ekmek teknesi, gelir kaynağı, bizim işimiz de bu. Anne, baba ve ebeden gelme bir meslek. Köyümüzün bütün halkı fidecilik yapar, sebzecilik yapar, seralarda domates, salatalık, biber yetiştirilir, fideler yetiştirilir. Köyümüzün işi bu" dedi.

Gücünkaya köyünün 'küçük Adana' olduğunu belirten İsmail Ok (59) ise, "Ben doğduğumdan beri, ebelerimizden, dedelerimizden öğrendiğimiz gibi bu işi yapıyoruz. Şimdi hala devam ediyoruz. Şubat ayında başlar Mayıs'ın sonuna kadar devam ederiz. Fide yetiştiriyoruz. Diğer günlerde de sebze üzerinde çalışırız. Yani burası küçük bir Adana. Bizim gelirimiz bu. Bütün köy geçimini sera üzerinden sağlamaktadır. Domates, biber, fasulye, salatalık, patlıcan gibi sebze üzerinde her şey burada yetiştirilir" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aksaray'ın Gücünkaya köyünde seracılık yaygınlaşıyor - Son Dakika

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