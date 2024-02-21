Aksaray, Sanayi ve Teknolojide Hızla İlerliyor

Ekonomi

Aksaray'da fabrikaları ziyaret eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray'ın sanayi ve teknolojide hızla ilerlediğini belirterek, "Aksaray artık bir üretim merkezi ve üssü haline gelmiştir" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret etti. İlk olarak Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ali Bay'ı ziyaret eden Başkan Dinçer, daha sonra fabrikaları ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Dinçer, "Aksaray sanayi ve yatırımlarıyla sanayi şehri olma yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Organize Sanayi Bölgemiz sadece ilimiz değil bölgemiz için artık bir üretim merkezi ve üssü haline gelmiş durumdadır. Organize Bölgemizde üreten, istihdam sağlayan, AŞ ve iş sağlayarak ilimiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı koyan bütün sanayicilerimizi kutluyorum" dedi. - AKSARAY