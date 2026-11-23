HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Finans uzmanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş, Türkiye'de yaşanan gelişmelerin döviz kurları üzerindeki baskıyı artırdığını, dolarizasyonu engellemek için hem yüksek faiz politikasının hem de Merkez Bankası rezervlerinin kullanıldığını söyledi. Ekonomi yönetiminin 2028 yılına dek kurlarda anormal bir sıçramaya izin vermeyebileceğini kaydeden Aktaş, ancak seçimi erkene çekip seçim ekonomisine geçilmesi halinde bu ihtimalin yüksek olduğunu söyledi. Aktaş, altın fiyatlarında gelecek iki yılda beklentinin yukarı yönlü olduğunu belirterek, buna karşılık zaman zaman sert düzeltmelerin yaşanabileceğini vurguladı.

Fon vurgunu ve ardından yaşanan gelişmeler, değişik çevrelerde ekonomiye ilişkin kaygıları daha da artırdı. Ekonomik krizin derinleşmesiyle gözler, dolar, avro ve altına çevrildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden (ETÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş, ANKA Haber Ajansı'na, dolar, avro ve altının, gelecek 2 yılda izleyeceği seyre ilişkin beklentilerini ve tespitlerini paylaştı.

Prof. Dr. Aktaş, Türkiye'de seçim tarihi ile dolar ve avronun seyri arasında önemli bir ilişki bulunduğunu belirterek, "Bence 2027 sonbaharında ya da en geç 2028'in ilk üç ayında seçime gidilmesi ihtimali yüksek. Çünkü yaşanan gelişmeler döviz kurlarında yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Dolarizasyonu engellemek için hem yüksek reel faiz vermeye hem de Merkez Bankası rezervini yakmaya devam ediyoruz. Bununla günü kurtarıyoruz ama reel ekonomideki sıkıntılar da artmaya devam ediyor" dedi.

"SEÇİM ERKENE ALINABİLİR, KURLAR BİR ANDA FIRLAMAZ"

İhracat tarafında işlerin iyi gitmediğini vurgulayan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz kazandıran sektörler TL'nin reel anlamda değer kazanmasından dolayı dış pazarda kan kaybetmeye devam ediyor. Reel sektörün kırılganlığı artıyor ve ekonominin bu kur ve faiz politikasıyla normal seçim takvimine kadar ayakta kalması zorlaşıyor."

Bu nedenle seçimin erkene alınacağını düşündüğünü söyleyen Ramazan Aktaş, "Ancak seçim yaklaşıyor diye doların ve avronun mutlaka bir anda fırlayacağını da zannetmiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Normal takvime göre genel seçimin Mayıs 2028'de yapılması gerektiğini hatırlatan Aktaş, "Ekonominin kırılgan yapısından dolayı 2027'nin sonu ve 2028'in ilk aylarında erken seçim olabilir" görüşünü dile getirdi.

FAİZLER VE KUR İLİŞKİSİ

Prof. Dr. Aktaş, seçim yaklaşırken faizlerin siyasi gerekçelerle hızla düşürülmesinin, döviz ve kurlar üzerinde baskı oluşturacağını ifade ederek, "Bu durumda, TL mevduatın cazibesi azalabilir. Dövize talep artabilir. Enflasyon beklentileri bozulabilir. Merkez Bankası rezervleri üzerinde baskı oluşabilir" dedi.

ERKEN SEÇİM VE KURLARDA ANİ SIÇRAMA

Ekonomi yönetiminin pozitif reel faiz politikasını devam ettirerek ve gerekirse rezerv satışı yaparak 2028 yılına dek kurlarda anormal bir sıçramaya izin vermeyeceği öngörüsünde bulunan Prof. Dr. Aktaş, "Şu an için normal seçim tarihi öncesinde ani bir sıçrama ihtimali düşük gibi gözükse de seçimi erkene çekip seçim ekonomisine geçilmesi halinde bu ihtimal yüksek" diye konuştu.

ALTIN FİYATLARI

Aktaş, dünya altın fiyatları için 2027–2028 dönemine ilişkin temel beklentisinin yukarı yönlü olduğunu ifade ederek, ancak zaman zaman sert düzeltmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Özellikle 2028 seçimlerine kadar Türkiye'deki dolar/TL hareketi de düşünüldüğünde altının, TL bazında önemli bir yatırım aracı olmaya devam edebileceğini vurgulayan Aktaş, "Ancak burada iki ayrı fiyatı birbirinden ayırmak gerekiyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden belirlenen altın fiyatı. Ons altın ve dolar/TL kurunun birlikte etkilediği fiyat. Bunu akılda tutmak gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Ramazan Aktaş, altını yukarı taşıyabilecek 5 faktöre işaret ederek, bunları, "ABD Merkez Bankası faiz politikası", "Merkez bankalarının altın alımları", "Doların küresel gücü", "jeopolitik riskler" ve "küresel borç yükü" olarak sıraladı.