Aktif Bank, Afrika ile Finansal İlişkilerini Geliştiriyor

Ekonomi

MURAT ASLAN -??????? Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, Türkiye'nin Afrika'daki potansiyelden gerektiği şekilde yararlanabilmesi için kıta genelinde yaklaşık 450 bankayla finansal ilişki kurduklarını belirterek, dış ticaret ödemeleri, hazine işlemleri ve nakit yönetimi gibi alanlarda Afrika'nın birçok ülkesinde çözüm sunduklarını ifade etti.

Aktif Bank yetkilileri, Afrika Finans Zirvesi'nde (AFIS) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Adaca, AFIS'te standı olan tek Türk bankası olduklarını ve bu zirveye üçüncü kez katıldıklarını vurgulayarak, Afrika'da gerçekleşen bütün fuarlara katılmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Afrika'ya olan ilgilerinin 10-15 yıllık bir tarihi olduğunu belirten Adaca, son 20 yılda Türkiye ile Afrika arasındaki dış ticaret hacminin 5 milyar dolardan yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını, halihazırda Türk yatırımlarının Afrika'da 100 bin kişiye iş imkanı sağladığını kaydetti.

Adaca, Afrika'da büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayarak, "Afrika'daki bu potansiyel aslında devlet ve bankacılık politikalarıyla da desteklenir durumda. Bu sebeple Aktif Bank olarak, yıllardır Afrika ülkelerini gezerek, 50 Afrika ülkesinde 450 bankayla finansal ilişki kurduk. Bunların 300'e yakınının bizde hesapları var. Bu da bizi bu alanda önemli bir oyuncu olarak öne çıkarıyor." dedi.

Dünyada büyüme beklentisi en yüksek 20 ülkenin, 11'inin Afrika ülkesi olduğunun altını çizen Adaca, Türkiye'nin Afrika'ya ihracatının artmaya devam edeceğini ve Aktif Bank olarak ihracatçıların sorunlarına çözüm üretmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Adaca, Afrika'da 60'dan fazla destinasyona direkt uçuş yapan Türk Hava Yolları'nın, Türkiye ile Afrika arasında köprü kurduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bile aslında bölgedeki potansiyeli realize etmek için bir gösterge. Afrika'yı teknoloji ihracatı için de çok kıymetli buluyoruz. Umarım biz de burada bir kaç bankayla başlar ve sonra bölgesel bir teknoloji sağlayıcı oluruz. Bankacılık tarafında sağladığımız bu önemli hizmeti, şimdi teknoloji tarafında da sağlamayı hayal ediyoruz."

"Afrika ile Türkiye arasında finansal köprü görevi görüyoruz"

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku ise Afrika'nın kaynaklarını kullanarak üretim yapmada sıkıntılar çektiğini dile getirerek, ödeme sistemlerindeki yetersizliğin bu süreci hem Afrikalı hem de Türk iş adamları için daha zorlaştırdığını aktardı.

Bu sebeple yaklaşık 40 Afrika ülkesini gezerek, bankalarla ve yönetimleriyle görüştüklerini kaydeden Utku, Türk ihracatçısının oldukça dinamik olduğunu ve kendilerinin de Türk ihracatının kolaylaşması için adımlar attıklarını ifade etti.

Utku, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi diyelim ki siz Afrika'ya ihracat yaptınız ve ödemenizi alacaksınız. Ancak burada bazı problemlerle karşılaşıyorsunuz. Örneğin, alıcının parası var ancak gönderemiyor. Aktif Bank olarak, aracılık hizmeti sunuyoruz. İşte bu yüzden rakam şu an 300'lere doğru tırmanıyor. Sadece Türkiye ile değil, Afrika ile diğer coğrafyalar arasındaki bağlantıları da kuruyoruz. Esasında finansal köprü görevi görüyoruz."

"Teknoloji altyapımızı ihraç etmeye başladık"

Aktif Tech Genel Müdürü Özgür Bilgin de geçen seneden bu yana teknoloji ihracatına da odaklandıklarını ifade ederek, "Teknoloji, finansal kurumların sadece altyapı ihtiyacını karşılamıyor. Artık teknoloji üzerine yeni iş modelleri kurgulanmaya başlandı." dedi.

Aktif Tech olarak, uzun zamandır bankanın ve iştiraklerin teknoloji altyapısını sağladıklarını belirten Bilgin, artık bu altyapıyı ürün haline getirdiklerini, hem yurt içinde hem de yurt dışında satışını yapmaya başladıklarını söyledi.

Bilgin, finans alanında faaliyet gösteren kurumların teknoloji ihtiyaçlarının her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, "Passolig markasıyla 10 yıldır hizmet ettiğimiz altyapıyı özellikle Afrika ülkeleri başta olmak üzere ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Bu teknoloji ihracından da önemli bir gelir elde etmeyi amaçladıklarını aktaran Bilgin, yurt içi piyasalardaki tecrübelerinin söz konusu teknolojik altyapının belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmasında önemli rol oynadığına işaret etti.