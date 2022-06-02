Aktif karbonlu siyah diş macunlarının fazlası zarar

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Gündoğdu, "Sosyal medya platformlarında ya da diş macunu raflarında karşımıza çıkan siyah renkteki diş macunu oldukça merak ediliyor. Yeni bir materyal olduğu için yan etkileri çok net bilinmiyor. Ağız ve diş sağlığımızı korumak için diş macunu tercih ederken diş hekimleri olarak daha çok içinde flor olan diş macunlarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Gündoğdu, sağlık ve kozmetik dünyasının trendi haline gelen kömür içerikli ürünlerden aktif karbonlu siyah renkteki diş macunları hakkında bilgi verdi.

Gündoğdu, siyah diş macununun merak edildiğine vurgu yaparak, "Sosyal medya platformlarında ya da diş macunu raflarında karşımıza çıkan siyah renkteki diş macunu oldukça merak ediliyor. Yeni bir materyal olduğu için yan etkileri çok net bilinmiyor.

Dişlerde ya da restorasyonlarda bulunan çatlak veya boşluklara birikerek materyallerin renklerinin daha gri veya siyah gözükmesine neden olabilir. Çoğunlukla İçerisinde flor barındırmıyor. Ağız ve diş sağlığımızı korumak için diş macunu tercih ederken diş hekimleri olarak daha çok içinde flor olan diş macunlarını öneriyoruz." dedi.

"Aktif kömürlü siyah macunlar günlük kullanıma uygun değil"

Bilimsel kanıt niteliğinde aktif karbonlu siyah diş macunlarının etkilerine dair net bir şey söylemenin şu an için mümkün olmadığını belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Diş hekimliğinde aktif karbon diş macunları, dişler ve ağız içi için özel üretilen tablet ve kremlerin ve polisaj amaçlı kullanılan patların içeriğinde bulunuyor. Aynı zamanda karbonun antibakteriyel antitoksidan özelliklerinden yararlanmak amacıyla ağız kokusunu ve plağı engellemek amacıyla ve karbon içeren diş fırçaları da var. Ayrıca literatürde bunu destekleyen nitelikte çalışmalar da bulunuyor. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz yan etkiden kaçınmak için kullanılmak isteniyor ise haftada 2 gün kullanabilirsiniz.

Ama günlük kullanıma uygun değildir. Aktif karbon içerikli diş macununun çay ve kahve gibi dış etkenlerle oluşan renklenmeleri engellediğini tespit eden ve dişlerin parlaklığını artırdığını belirten çalışmalar olmasına karşı restorasyon ya da diş yüzeyini aşındırdığını ve etkisi olmadığını söyleyen de bulunuyor. Aslında kesin bir şey söylenmesi bu konu ile ilgili doğru olmaz."

Aktif karbonun tıp alanında, diş hekimliğinde, çoğunlukla ilaç zehirlenmeleri, yara iyileşmesi gibi bazı spesifik enfeksiyonlarda tercih edildiğini anımsatan Gündoğdu, "Diş hekimliğinde kullanılan şekli ise karbonun bazı işlemlerle aktive edilmesi sonucu aktif karbon formu. Aynı zamanda günümüz popüler dünyasında da ekmek, dondurma gibi gıdalarda da renklendirici olarak kullanılıyor. Fakat diş beyazlatma konusunda henüz bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ağız ve diş sağlığınız için florlu olan macunları tercih edebilirsiniz." açıklamasını yaptı.