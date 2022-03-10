Akyurt Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği - Son Dakika
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Akyurt Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği

10.03.2022 10:57
Akyurt Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği

Akyurt Belediyesi, ilçede bir ilki gerçekleştirerek çiftçilere mazot desteği sağlayacak.

Akyurt Belediyesi, ilçede bir ilki gerçekleştirerek çiftçilere mazot desteği sağlayacak.

7 Mart'ta başlayan başvurular hakkında açıklama yapan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, çiftçilere yaklaşık biner TL'lik mazot desteği yapılacağını söyledi. "Akyurt Belediyesi olarak hizmetlerimizde ilkleri yaşatmaya devam ediyoruz" diyen Ayık, açıklamasında şunları söyledi:

"Akyurtlu çiftçilerimize kişi başı biner TL'lik mazot desteği sağlamak için harekete geçtik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz başvuruları toplamaya başladı. Daha önce yine ilk olan buğday ve arpa tohumu desteklerini başlatmıştık. Bu desteklerimiz her yıl devam edecek. 7 Mart'ta başlayan talep toplama süresi 15 Mart'ta sona erecek. Belirli şartlar taşıyan ve istediğimiz belgeleri ibraz eden çiftçilerimize destek olacağız. Lojistik tesislerimizde arkadaşlarımız çiftçilerimizin başvurularını almaya başladı. Akyurt'ta daha önce eşine rastlanmayan bir hizmeti sunuyor olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Çiftçilerimize şimdiden hayırlı olsun." - ANKARA

Akyurt Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği

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Türk Lirası, Hilal Ayık, Akyurt, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akyurt Belediyesi'nden çiftçiye mazot desteği - Son Dakika


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