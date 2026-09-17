Alaçam'da 2026 çeltik hasadı başladı, dönüm başına 900 kilogram verim alınıyor - Son Dakika
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Alaçam'da 2026 çeltik hasadı başladı, dönüm başına 900 kilogram verim alınıyor

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Alaçam\'da 2026 çeltik hasadı başladı, dönüm başına 900 kilogram verim alınıyor
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Samsun'un Alaçam ilçesinde 2026 yılı çeltik hasadı, protokol ve üreticilerin katıldığı programla başladı. Gökçeboğaz Mahallesi'ndeki tarlada dönüm başına ortalama 900 kilogram ürün alındığı belirtildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 2026 yılı çeltik hasadı, protokol üyeleri ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen programla başladı. Gökçeboğaz Mahallesi Kargalı mevkisindeki tarlada düzenlenen "2. Çeltik Hasadı Tarla Günü"nde biçerdöverler tarlaya girerken, aylar süren emek ürüne dönüştü.

Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi, Alaçam Muhtarlar Derneği ve Alaçam-Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği (AYYEG-DER) katkılarıyla düzenlenen programa çok sayıda üretici, kurum ve kuruluş temsilcisi ile vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez, çeltiğin ilçe tarımı ve ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Üreticilerin büyük emek verdiğini ifade eden Sönmez, "Çeltik, ilçemiz tarımı açısından büyük önem taşıyor. Toprağını işleyen, gece gündüz demeden çalışan ve alın teri döken çiftçilerimizin emeği bizim için çok kıymetli. Alaçam Ziraat Odası olarak üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

550 dönümde çeltik üretimi

Hasadın yapıldığı tarlanın sahibi, Gökçeboğaz Mahallesi Muhtarı ve çeltik üreticisi Halil İbrahim Çelebi ise sezonun verimli geçtiğini belirtti. Yaklaşık 550 dönüm alanda çeltik üretimi yaptığını ifade eden Çelebi, dönüm başına ortalama 900 kilogram ürün aldıklarını söyledi. Çelebi, "Ekiminden sulamasına, bakımından hasadına kadar aylarca tarlamızın başındayız. Çok şükür bu yıl bereketli bir sezon geçirdik. 550 dönüm civarında çeltik ekimimiz var. Dönüm başına ortalama 900 kilogram ürün alıyoruz. Verimimizden memnunuz. Rabbim bütün çiftçilerimizin emeğini zayi etmesin, ürünlerine bereket, kazançlarına bolluk versin" diye konuştu.

Biçerdöverler tarlaya girdi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurum ve oda temsilcileri ile üreticiler hasat alanına geçti. Temsili hasadın gerçekleştirilmesiyle biçerdöverler çalışmaya başladı. Altın sarısı çeltik başaklarının biçerdöverlerle toplanmasıyla birlikte Alaçam'da 2026 yılı çeltik hasadının startı verilmiş oldu. Üreticiler aylar süren emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken, programa katılanlar da çiftçilerin heyecanına ortak oldu. Programın sonunda tarımsal üretime ve organizasyona katkı sağlayan isimlere Alaçam Ziraat Odası tarafından plaket ve hediyeler takdim edildi.

Programa AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun TMO Başmüdürü Derya Şahinler, ilçe kurum müdürleri, oda başkanları, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda üretici katıldı.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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