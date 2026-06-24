Yayla çileği aromasıyla öne çıkıyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde bin metre rakımlı Dürtmen Yaylası'nda "çilek hasadı" etkinliği düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yaylada yetiştirilen çilekler, kendine has aroması ve kalitesiyle bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer almaya başladı.

Alaçam'ın yüksek kesimlerinde bulunan Dürtmen Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, üreticiler sezonun ilk hasat heyecanını yaşadı. Yaklaşık bin metre rakımda yetiştirilen yayla çileğinin, iklim ve toprak özellikleri nedeniyle farklı bir aroma kazandığı belirtilirken, ürünün Samsun genelinde giderek daha fazla tanındığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerle bölgede çilek üretim alanlarının genişletildiği, Dürtmen Yaylası'nda yaklaşık 130 dekar alanda çilek üretimi yapıldığı kaydedildi. Üreticiler, yüksek rakımın ürün kalitesine olumlu katkı sunduğunu, özellikle tat ve koku bakımından yayla çileğinin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. - SAMSUN