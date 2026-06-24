Yayla çileği aromasıyla öne çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yayla çileği aromasıyla öne çıkıyor

Yayla çileği aromasıyla öne çıkıyor
24.06.2026 08:54  Güncelleme: 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde bin metre rakımlı Dürtmen Yaylası'nda düzenlenen çilek hasadı etkinliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Bakanlığı destekleriyle yetiştirilen aromatik yayla çilekleri toplandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bin metre rakımlı Dürtmen Yaylası'nda "çilek hasadı" etkinliği düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle yaylada yetiştirilen çilekler, kendine has aroması ve kalitesiyle bölgenin önemli tarımsal ürünleri arasında yer almaya başladı.

Alaçam'ın yüksek kesimlerinde bulunan Dürtmen Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, üreticiler sezonun ilk hasat heyecanını yaşadı. Yaklaşık bin metre rakımda yetiştirilen yayla çileğinin, iklim ve toprak özellikleri nedeniyle farklı bir aroma kazandığı belirtilirken, ürünün Samsun genelinde giderek daha fazla tanındığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerle bölgede çilek üretim alanlarının genişletildiği, Dürtmen Yaylası'nda yaklaşık 130 dekar alanda çilek üretimi yapıldığı kaydedildi. Üreticiler, yüksek rakımın ürün kalitesine olumlu katkı sunduğunu, özellikle tat ve koku bakımından yayla çileğinin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yayla çileği aromasıyla öne çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı Şimdi herkes aynı soruyu soruyor Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
Görüntü İstanbul’dan Yine birileri adına utandık Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık
Resmen ölümle dans etti Zehirli engerek yılanını boynuna doladı Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı

08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:37
A Milli Takım’a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
07:23
Resmi Gazete’de yayımlandı Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 08:57:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yayla çileği aromasıyla öne çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.